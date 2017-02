Amazon Echo ab sofort für jedermann

Plant Apple ähnliches Produkt?

Aktuell ist Amazons Echo-Lautsprecher in vielen Medien präsent. Das Produkt des Versandhändlers setzt auf den intelligenten Sprachassistenten Alexa und bietet somit eine Kombination aus Bluetooth-Lautsprecher und Siri-Konkurrenten. Bislang konnten Amazon Echo und Amazon Echo Dot nur über ein Einladungssystem und bis zu mehreren Monaten Wartezeit bestellt werden.Jetzt hat Amazon die Verfügbarkeit der Geräte offensichtlich deutlich verbessern können und bietet die Produkte nun auch ohne Einladung zum Kauf an. Wie genau man die Verfügbarkeit verbessert hat, wurde nicht kommuniziert. Vermutlich wurde die Produktionsmenge deutlich erhöht, diese lag im unteren Bereich, da man anfänglich eher mit einem verhaltenen Erfolg rechnete.Vor einigen Monaten startete Amazon Echo in Deutschland als Betaversion. Zunächst konnte man lediglich Musik wiedergeben, nach dem Wetter fragen und weitere kleinere Kommandos geben. Mittlerweile wurden Hunderte neuer Programme implementiert. Desweiteren konnte man die Zuverlässigkeit bei der Spracherkennung laut Amazon deutlich verbessern.Amazon Echo verfügt über 7 Lautsprecher, die es ermöglich sollen, Sprachkommandos aus jeder Ecke eines großen Raumes zu empfangen. Auch über mögliche Nachfolger gibt es bereits Meldungen, so soll Amazons nächster intelligenter Lautsprecher über einen integrierten Bildschirm verfügen, über den weitere Interaktionen möglich sein werden. Dies ist aktuell nur über eine App für iOS und Android möglich. Dort lassen sich auch die Antworten von Alexa korrigieren oder verbessern, sodass das System stetig intelligenter wird.Einigen Berichten zufolge plant Apple ein ähnliches Gerät wie Amazon Echo. Genaueres konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Apples Sprachassistent Siri hat zwar noch immer einige Probleme, wurde mit iOS 10 aber insgesamt deutlich verbessert und erweitert. Bei intelligenten Lautsprechern stellt sich zunächst die Frage nach dem Mehrwert für die Anwender. Mit "Hey Siri" hat Cupertinos Technikgigant bereits die Technik auf dem iPhone eingeführt, die Amazons Echo so interessant macht. Ob und wann Apple ein Konkurrenzprodukt vorstellen wird, bleibt offen.Weiterführende Links: