AirPods sind Marktführer bei kabellosen Kopfhörern

Mit erheblichen Verzögerungen hatte Apple erst wenige Tage vor Weihnachten die kabelfreien AirPods ausgeliefert. Die im September zusammen mit dem iPhone 7 vorgestellten Bluetooth-Kopfhörer hatten zunächst mit technischen Problemen zu kämpfen, was die Markteinführung immer wieder verzögerte. Dennoch sind die AirPods sehr erfolgreich, wie aus aktuellen Hochrechnungen von Marktforschern hervorgeht.So weisen die AirPods bei den Online-Verkäufen in den USA bei kabellosen Bluetooth-Kopfhörern bereits einen höheren Marktanteil als der bisherigen Primus Beats auf, der seit der Übernahme ebenfalls zu Apple gehört. Apple dominiert zusammen mit Beats den Markt und erreicht laut Statistik einen Gesamtanteil von 41,4 Prozent. Dahinter folgen Bose mit 16,1 Prozent Marktanteil sowie Sony mit 4,2 Prozent.Die AirPods sind damit ein voller Erfolg, was möglicherweise auch an Apples aggressiven Preispolitik liegt. Im Vergleich zu anderen hochwertigen kabelfreien Bluetooth-Kopfhörern mit Berührungssensoren sind die AirPods mit hierzulande 179 Euro relativ preiswert. Konkurrierende Produkte wie The Dash von Bragi kosten bis zu 300 Euro Trotz des erfolgreichen Marktstarts schlummert noch einiges Potenzial in den AirPods. Zu den Frühnutzern zählen in erster Linie junge Männer, sodass Apple momentan anscheinend nur einen kleinen Teil der potenziellen Käufer in der iPhone-Nutzerschaft erreicht. Immerhin schon 75 Prozent aller in den USA online gekauften Kopfhörer sind kabellos - das Interesse ist also vorhanden.