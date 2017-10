macOS High Sierra 10.13.1 Beta 5 erschienen

Sowohl bei iOS 11.1 als auch beim ersten Update für macOS High Sierra hat Apple den Beta-Zyklus deutlich beschleunigt. Wenige Tage nach dem letzten Build veröffentlichte Apple am heutigen Abend die inzwischen fünfte Betaversion. Dies deutet darauf hin, dass in der kommenden Woche gleich zwei Systemupdates erscheinen könnten. iOS 11.1 gilt als sicher, denn am 3.11. beginnt die Auslieferung des iPhone X. Da Apple normalerweise bis zum ersten Bugfix-Update eines neuen Mac-Systems nicht viel Zeit verstreichen lässt, war ohnehin mit einer Freigabe im Zeitraum Ende Oktober oder Anfang November zu rechnen.Die Buildnummer der fünften Beta liegt bei 17B46a. Der Zähler kletterte damit nur minimal, Beta 4 trug Buildnummer 17B45a. Wesentliche Änderungen sind in der fünften Beta somit nicht zu erwarten. Apple dokumentiert keine neuen Verbesserungen.Apple widmet sich mit macOS High Sierra 10.13.1 vor allem zahlreichen Fehlerbehebungen, Performanceverbesserungen und schließt Sicherheitslücken. Dazu zählt beispielsweise "KRACK", jene WLAN-Lücke mit WPA2-Verschlüsselung, die in den letzten Tagen für Aufsehen sorgte ( ).