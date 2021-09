macOS Big Sur 11.6 legt OneDrive auf dem Mac teilweise lahm

OneDrive-Login mit zweitem Account nicht möglich

Microsoft und Apple kennen Ursache des Problems noch nicht

Apples iCloud ist bekanntlich nicht der einzige Dienst dieser Art, welcher Mac- und iPhone-Nutzern zur Verfügung steht. Zahlreiche Anwender vor allem im geschäftlichen Bereich nutzen mit OneDrive ein entsprechendes Angebot von Microsoft. Zurzeit bleibt vielen Besitzern eines MacBook, Mac mini, iMac oder Mac Pro allerdings der Zugriff auf den Online-Speicher des Windows-Herstellers verwehrt. Aufgetreten ist das Problem nach dem Update auf macOS Big Sur 11.6.Betroffen sind Nutzer von M1- und Intel-Macs, welche die aktuelle Version von Apples hauseigenem Betriebssystem einsetzen und über mindestens zwei OneDrive- oder Office-Accounts verfügen. Seit der Installation des vor wenigen Tagen erschienenen macOS-Updates können sie sich nicht mehr in ihr zweites Konto bei Microsofts Cloud-Dienst einloggen. Entsprechende Berichte finden sich in großer Zahl sowohl in den Support-Foren des Windows-Konzerns als beispielsweise auch bei MacRumors . Gemeinsam haben die meisten der Meldungen, dass der Versuch einer weiteren Anmeldung scheitert, wenn bereits eine Verbindung mit dem Speicher eines anderen Accounts besteht. In einigen Fällen ist den Nutzern zufolge überhaupt kein Login mehr möglich. Fehlerhinweise gibt es nicht.Das Problem trat in allen Fällen erstmals nach dem Update auf macOS Big Sur 11.6 auf, mit vorherigen Versionen arbeitet die OneDrive-App nach wie vor einwandfrei. Ob die Ursache in Apples Betriebssystem oder einem durch dessen Aktualisierung zutage getretenen Bug der Anwendung liegt, ist derzeit nicht bekannt. Workarounds existieren nicht. Sämtliche Versuche von Microsoft-Kunden, den Fehler mit telefonischer Unterstützung durch Support-Mitarbeiter des Windows-Konzerns zu beheben, scheiterten bislang. Laut dem aktuellen Eintrag eines Moderators in Microsofts Support-Foren arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Apple an einer Lösung und stellt ein Update in Aussicht. Wann dieses veröffentlicht wird, konnte Microsoft allerdings noch nicht mitteilen.