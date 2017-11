iPhone X: Passende Brille dank Gesichtsscanner

Passende Brille per iPhone X

Der Gesichtsscanner des iPhone X kommt nicht nur der Authentifizierungsmethode Face ID zugute. Apps können die Technologie auch für diverse andere Funktionen wie Animojis oder komplexere Verwendungszwecke nutzen. Letzteres bietet der Brillen-Anbieter Warby Parker jetzt in Form einer iOS-App, die mithilfe der TrueDepth-Kamera des iPhone X passende Brillenmodelle empfiehlt.Glasses by Warby Parker setzt die Infrarot-Frontkamera des iPhone X ein, um das Gesicht des Anwenders zu analysieren und anhand der Ergebnisse passende Brillengestelle vorzuschlagen. Die benötigte Datenerhebung funktioniert wie von Apple bereits in diversen Demo-Clips beschrieben: Die Kamerasensoren des aktuellen iPhone-Topmodells untersuchen die jeweilige Gesichtsstruktur, indem sie 30.000 Punkte auf das Gesicht projizieren und es dreidimensional kartographieren. Darüber bestimmt die App geeignete Gestellarten und -größen.Anders als zum Beispiel die IKEA-App Place (Store: ), die Möbel virtuell im Wohnzimmer des Kunden platziert, kann die Glasses-Anwendung von Warby Parker bislang übrigens noch keine Brillenmodelle auf dem per iPhone-Kamera abgefilmten Gesicht des Anwenders positionieren.Glasses by Warby Parker 1.8.5 für iOS ist kostenlos im App Store erhältlich, bislang allerdings noch nicht in Deutschland (Store: ). Wann beziehungsweise ob sie überhaupt im deutschen App Store angeboten wird, ist nicht bekannt. In jedem Fall steht Glasses by Warby Parker als weiteres interessantes Beispiel dafür, wie Drittanbieter die TrueDepth-Kamera des iPhone X für die verschiedensten Features einsetzen können.