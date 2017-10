iPhone 8 Plus: Apple gibt zwei How-To-Videos für neues Kamerafeature »Porträtlicht«

Apple ist in den vergangenen Wochen dazu übergegangen, für bestimmte Funktionen der neuen iPhones kurze How-To-Videos zu erstellen. Zwar ist es weiterhin der Anspruch des Konzerns, möglichst intuitiv zu bedienende Geräte und Features zu entwickeln, doch für viele Kunden ist bei einigen Funktionen inzwischen offensichtlich häufiger eine Hilfestellung in Videoform notwendig.In den beiden neuesten Videos dieser Art geht es um das »Porträtlicht«, die spezielle Funktion für Besitzer eines iPhone 8 Plus (und bald auch iPhone X) mit der Dualkamera. Der erste Clip führt vor, wie man ein entsprechendes Foto erstellt, während sich der zweite Clip um die Bearbeitung des Bildes im Nachhinein beschäftigt.Porträtlicht nutzt die rudimentäre 3D-Berechnung, welche durch die zwei Module der Dualkamera möglich wird, um die Konturen aufgenommener Gesichter zu erkennen. Das ermöglicht es, sie im wahrsten Sinne des Wortes »in verschiedenem Licht« darzustellen. Insgesamt bietet die Funktion fünf Modi zur Beleuchtung: Natürliches Licht, Studiolicht, Konturenlicht, Bühnenlicht und Bühnenlicht mono. Das Besondere an der Funktion: Die Beleuchtung lässt sich auch im Nachhinein noch wechseln. Deswegen ist eine Aufnahme mit Porträtlicht mehr als ein einfaches Foto und muss deswegen auch beim Fotografieren explizit ausgewählt werden. Eine genaue Betrachtung des Porträtlicht-Features hatte MTN in diesem Artikel vorgenommen: