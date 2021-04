iOS 14 hat ältere Versionen weitgehend verdrängt – Blick auf unsere Statistiken

Deutlich höherer Anteil vorherige Systeme

Noch zwei Monate bis zum Nachfolger

Ein Blick auf unsere eigenen Statistiken

Relativ schnell hatte sich nach der Veröffentlichung von iOS 14 gezeigt, dass überdurchschnittlich viele Nutzer direkt auf das neue System umsteigen wollten. Dies mag auch daran gelegen haben, dass iOS 14 große, sichtbare Neuerungen bot, beispielsweise die Umgestaltung des Homescreens. Schon in der Vergangenheit war zu beobachten, dass funktionelle oder optische Änderungen mehr Anwender vom Wechsel überzeugten, als es wichtige Umstellungen unter der Haube taten. Der Trend setzt sich auch mehr als sechs Monate später noch fort, denn aktuellen Zahlen zufolge kommt iOS 14 inzwischen auf eine Verbreitung von mehr als 90 Prozent, wohingegen nur rund 5 Prozent bei iOS 13 blieben, weitere knapp 5 Prozent (vermutlich hardware-bedingt) bei iOS 12 und älter.Wirklich zur Geltung kommen besagte Werte aber, wenn man sie mit dem Vorjahr vergleicht. Beispielsweise entfielen im April 2020 nur rund 80 Prozent auf die damals aktuelle iOS-Version, im April 2019 waren es rund 85 Prozent für iOS 12. Besonders schnell waren die Zahlen von iOS 14 in den ersten Monaten gestiegen. Ende Dezember dokumentierte Apple einen Anteil von 72 Prozent – iOS 13 hatte dafür fast vier Monate länger benötigt. Allerdings gibt es auch zwei wichtige Unterschiede. Erstens fielen mit iOS 14 keine älteren Geräte aus der Liste unterstützter Devices, zweitens war die Markteinführung von iOS 13 mit Problemen gepflastert.Bis zur Vorstellung der nächsten "Major Releases" für iPhone, iPad, Mac und weitere Plattformen vergehen nur noch zwei Monate. Apple kündigte die diesjährige WWDC für den 7. bis 11. Juni an und sprach in der Pressemitteilung bereits davon, wichtige Themen der Veranstaltung seien die Zukunft der Betriebssysteme. Bis zur allgemeinen Freigabe für alle Nutzer dürfte es dann aber wieder September (iOS & iPadOS) sowie Oktober (macOS) werden.Zuletzt noch unsere eigenen Zahlen. In den letzten 10 Tagen kam iOS 14 ebenfalls auf 90 Prozent der iOS-Zugriffe, iOS 13 verschwand fast vollständig und schafft nicht einmal mehr 2 Prozent, iOS 12 liegt bei knapp vier Prozent. Aus der Kuriositätensammlung: Ein einzelner Nutzer hält anscheinend noch 8.1.2 die Treue, zwei andere verwenden hingegen lieber das deutlich modernere iOS 9.0.2.