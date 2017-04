iOS 10.3.2 in der fünften Beta

Außerhalb der inzwischen üblichen Abfolge von montäglichen Betaversionen verteilte Apple heute Nacht die fünfte Vorversion von iOS 10.3.2 an Entwickler. Da keine der anderen Betriebssysteme, also macOS, tvOS oder watchOS, ebenfalls neue Betas erhielten, handelt es sich wohl um behobene Fehler in iOS, welche Apple rasch verteilen will.Zum Beispiel sollen die Probleme mit Siri-Sprachkommandos im Auto behoben worden sein, genauso Schwierigkeiten mit VPN-Apps von Drittherstellern. Die Buildnummer der neuen Beta ist die 14F5089a, die letzte vom Montag trug die Bezeichnung 14F5086a. Mit einer Veröffentlichung von iOS 10.3.2 an alle Benutzer ist womöglich erst zur WWDC Anfang Juni zu rechnen. Es handelt sich nach aktuellem Stand um ein Bugfix- und Performance-Update ohne neue Funktionen.