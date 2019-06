iMovie 2.2.7: Bluescreen kommt hinzu, andere Funktionen fallen weg

Green- bzw. Bluescreen implementiert

iMovie ist in der iOS-Version 2.2.7 erschienen und bringt einige Neuerungen mit. Apple integrierte etwa Bluescreen-Technologie, damit nun auch Hobby-Filmer Hintergründe in bestimmten Farben gegen andere austauschen können. Allerdings gibt es auch Funktionseinbußen, eine Export-Funktion hat Apple gestrichen. Das Update von iMovie steht zum Download im App Store bereit.Mit der neuen Version der Videoschnitt-Software integrierte Apple nun Bluescreen-Technik. Die farbbasierte Bildfreistellung ermöglicht, Aufnahmen vor einem blauen oder grünen Hintergrund von diesem zu trennen. Anschließend können Editoren andere Hintergründe aus Film- oder Computeranimationsmaterial einsetzen. In der Filmbranche spricht man auch von. Heutzutage ersetzt die automatische Erfassung von Bildobjekten per künstlicher Intelligenz diese Technologie zunehmend.Apple spendiert iMovie darüber hinaus Funktionen, mit denen (halbtransparente) Standbilder das Filmmaterial überlagern dürfen. Daraus können Bild-in-Bild- sowie Splitscreen-Effekte resultieren, zudem lassen sich so Logos als Wasserzeichen einbinden. 80 neue Soundtracks aus diversen Musikgenres liefert der Hersteller zusätzlich mit, die sich automatisch an die Länge des Films anpassen.Weitere Funktionen sind laut Apple:In iMovie Theater unterstützt iMovie kein Teilen mehr. Von dort können Anwender demnach keine Filme und Clips mehr exportieren. Apple verlangt von den Kunden, die Filme und Trailer zukünftig über iCloud-Fotos zu speichern, um sie auf anderen Geräten – Apple nennt etwa das Apple TV – anzusehen.