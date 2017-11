YouTube-App: Akku-Schwund nun offiziell beseitigt

Viele Nutzer der YouTube-App hatten nach dem Update auf iOS 11 mit rasantem Schwund der Akkulaufzeit zu kämpfen. Wer vom Problem betroffen war, konnte oft mit einer Akkuladung weniger als eine Stunde lang YouTube-Videos ansehen, machte aus dem iPhone dafür aber einen leistungsfähigen Taschenwärmer. Google äußerte sich zwar nicht, was die genauen Ursachen für den Fehler waren, versprach jedoch baldige Behebung. Vor knapp zwei Wochen erschien bereits ein Update der App, in der Updatebeschreibung war aber nichts vom übermäßigen Stromverbrauch zu lesen. Dies ändert sich mit der jetzt freigegebenen Aktualisierung. Google dokumentiert nun offiziell, das Problem gehöre der Vergangenheit an.Interessant daran ist allerdings ein ganz anderer Umstand. Schon das Update von Mitte November hatte zahlreichen Tests zufolge keine auffällige Prozessorlast mehr hervorgerufen. In unseren Versuchen stellte sich heraus, dass die Akku-Anzeige wesentlich langsamer nach unten zählte - wir ermittelten etwa 75 Prozent weniger Laufzeit-Einbuße. Ob die neue Version nun zusätzliche Optimierungen enthält, ist nicht bekannt. Möglicherweise war das Update zuvor ein Testballon, da sich das YouTube-Team noch nicht ganz sicher war. Nachdem sich aber herausstellte, dass normale Videos nicht mehr für ein stark aufgeheiztes iPhone sorgen, folgt daher jetzt wohl die offizielle Bestätigung.Die YouTube-App steht kostenlos im iOS App Store zur Verfügung ( ) und setzt mindestens iOS 9 voraus. Wer Videos kommentieren oder Listen anlegen möchte, benötigt dazu ein Google-Konto. Für die Nutzung als Videoplayer ist hingegen keine Registrierung erforderlich. Die deutschsprachige Update-Beschreibung weicht übrigens von der englischsprachigen Dokumentation ab - nur in letzterer ist das Akku-Problem explizit ausgeführt. Im Deutschen ist hingegen nur ganz allgemein von Fehlerbehebungen die Rede.