Wonderful Tools: Apples Event-Video wird zum Screensaver für den Mac

Eine Zeitreise bildete den Auftakt zum September-Event, auf dem Apple unter anderem das neue iPhone 11 und die Apple Watch 5 präsentierte. In einem Video zeigte der kalifornische Konzern die lange Reihe der Geräte, die nicht nur seine eigenen Geschichte, sondern auch die Entwicklung der Computer insgesamt prägten. Aus diesem Clip müsste sich etwas machen lassen, dachte sich ein junger App-Entwickler – und gestaltete damit einen Mac-Screensaver.Das nicht ganz zwei Minuten lange Video unter dem Motto "Wonderful Tools" spannt einen Bogen vom ersten Macintosh über iPod und iPad bis hin zum neuen iPhone und der Apple Watch. Auch Apple TV und AirPods tauchen in immer wieder überraschenden und sehr Apple-typischen Transformationen auf. Die Animationen münden schließlich in den Slogan "Give people wonderful tools - and they'll do wonderful things." ("Gebt den Leuten wunderbare Werkzeuge – und sie werden wunderbare Dinge tun.")Dem jungen App-Developer Sai Kambampati aus Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien gefiel das offenbar so gut, dass er auf der Grundlage des Clips einen Bildschirmschoner für den Mac programmierte. Dieser steht auf GitHub zum kostenlosen Download zur Verfügung. Damit der Screensaver sich nicht zu aufdringlich in den Vordergrund drängt, hat Kambampati den Ton entfernt. Mit seinen an den Stil der 1980er und 1990er Jahre angelehnten Computerspielklängen würde die Geräuschkulisse sonst wohl auch ziemlich schnell an die Nerven gehen. Von dieser Modifikation abgesehen zeigt der Bildschirmschoner aber das originale Video, das natürlich in einer Dauerschleife abgespielt wird.