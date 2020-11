Wichtige Termine: MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Veröffentlichung macOS Big Sur

Heute: Macs bestellen

Nächste Woche: Macs werden ausgeliefert

12. November

Das Apple-Event ist vorbei und Apple hatte jede Menge vorzustellen – nämlich gleich drei Mac-Modelle. Neben einer ausführlichen Demonstration der neuen Hardware-Architektur und deren Potenzial nannte das Unternehmen auch, wann die Produkte für Kunden Wirklichkeit werden können. In der folgenden Übersicht ist vermerkt, welche Tage für die Apple-Welt wichtig werden – weil sich dann Bestellungen tätigen lassen bzw. die Auslieferung beginnt. Auch zur Veröffentlichung von macOS Big Sur äußerte sich Apple.(Store: Apple zeigte drei neue Mac-Modelle – und zur allgemeinen Überraschung lassen sich diese auch allesamt bestellen. Bis zur Auslieferung ist es ebenfalls nicht mehr lange hin, denn schon in der nächsten Woche will Apple die Geräte an den Kunden bringen. Man darf gespannt sein, wie sich die Lieferzeiten entwickeln. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nur dann Verzögerungen, wenn man sich für eine größere SSD als in der Standardvariante entscheidet.Der wirklich große Moment ist allerdings erst gekommen, wenn sich die neuen Macs in den Händen der Kunden beweisen dürfen. Spätestens dann zeigt sich, was die Geräte im Alltag leisten – wenngleich Pressevertreter schon zuvor Erfahrungen sammeln dürfen. MacTechNews hat auf jeden Fall direkt bestellt, weswegen wir hoffen, schon in der nächsten Woche mit einem Testbericht antreten zu können. Die Lieferprognose steht derzeit auf dem 17. November – bzw. auf dem 23. November, wenn man lieber ein TB Speicherkapazität in seinem Mac mini, MacBook Pro 13" oder Mac mini verbaut haben möchte.macOS Big Sur wurde fünf Monate lang getestet, bevor nun die Veröffentlichung ansteht. Alle unterstützten Macs können ab diesem Datum auf das neue Betriebssystem umgestellt werden. Der Donnerstag geht somit als wichtiger Einschnitt in die Geschichte von macOS ein: Nach fast zwei Jahrzehnten weicht dann die Systemnummer "X" bzw. "10" der neuen Zahl "11".