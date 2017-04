WhatsApp: Update bringt Siri-Vorlesefunktion - mit Problemen

Funktion noch nicht nutzbar

Apples digitaler Sprachassistent Siri wurde bei der Einführung im Jahr 2011 als große Innovation gefeiert. Danach wurde es mit Neuerungen um die helfende Software ruhiger und Siri wurde von der Konkurrenz überholt. Mit iOS 10 stellte Apple allen App-Entwicklern ein Kit zur Verfügung mit dem sie auf Siri-Funktionen zugreifen können. Damit wollte der Konzern den Sprachassistenten wieder konkurrenzfähig machen.Der Messenger WhatsApp sprang schnell auf den Zug auf und ermöglichte das Versenden von Nachrichten mithilfe von Siri-Kommandos. Am heutigen Tag geht die Facebook-Tochter noch einen Schritt weiter und implementiert eine Vorlesefunktion, bei der sich Anwender über ungelesene WhatsApp-Nachrichten via Siri-Sprachbefehl informieren können.Allerdings ist noch etwas Geduld auf Seiten der Anwender erforderlich, da die Funktion aktuell noch mit Problemen zu kämpfen hat. Bei einem Test in unserer Redaktion konnten wir die Funktion trotz richtiger Einstellungen am Gerät nicht reproduzieren. Siri gab stets Fehlermeldungen unterschiedlicher Art aus. Jedoch erkennt Siri den Sprachbefehl richtig und beginnt auch eine Suche über mehrere Sekunden, kann die Anfrage aber offensichtlich nicht zufriedenstellend abschließen. WhatsApp wirbt auf der App-Store-Seite auffällig mit dem Siri-Support, wie das untenstehende Bild zeigt.Zudem wurden noch weitere neue Funktionen und Verbesserungen implementiert. So ist die Anruf-Anzeige von WhatsApp-Calls überarbeitet worden und lässt sich nun deutlich besser ablesen. Weiter lassen sich nun auch mehrere Statusmeldungen gleichzeitig weiterleiten oder löschen. Ab sofort unterstützt der Dienst auch die persische Sprache.WhatsApp ist kostenlos im iOS App Store verfügbar. Das Programm erfordert mindestens iOS 7.0 und einen freien Speicherplatz in Höhe von 93,1 MB. Die neuen Statusmeldungen werden am Freitag über ein Update für alle Anwender verfügbar sein.Weiterführende Links: