Welcome Home: Star-Regisseur Spike Jonze kreiert HomePod-Kurzfilm

Being John Malkovich

HomePod verleitet zum Träumen in den eigenen vier Wänden

Til It's Over

Apple hat im Zuge der Werbekampagne für den HomePod einen neuen Werbespot veröffentlicht, der sich nicht nur durch seine Länge von 4 Minuten von den bisherigen Clips absetzt. Vielmehr handelt es sich um einen Kurzfilm des Oscar-prämierten Hollywood-Regisseurs Spike Jonze (). Die Hauptrolle übernimmt die Musikerin und Tänzerin FKA Twigs.Die Protagonistin kommt – abgekämpft vom Alltagsstress – in ihrer Wohnung an und möchte sich nur noch entspannen. Über den Sprachbefehl „Hey Siri, spiele etwas, das ich mag“ startet sie den HomePod, worauf das Liedvon „Anderson .Paak“ beginnt. Sie lässt sich auf die Couch fallen und gleitet sukzessive in eine Traumwelt ab, in der die Protagonisten zu der von Apples Lautsprecher abgespielten Musik tanzt.Im Gegensatz zum aktuellen Jonze-Werk waren die zuvor veröffentlichten HomePod-Clips klassische Werbespots. Apple bewarb darin vor allem die Klangqualität des Lautsprechers. Die Funktion des Home Assistant spielte dagegen eine untergeordnete Rolle.