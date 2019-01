Wanderung zwischen den Welten: Wie gut funktionieren AirPods an Android-Smartphones?

Äußerst anschlussfreudig



Es liegt in der Natur der Sache, dass Apples AirPods überwiegend mit iPhones und iPads genutzt werden. Allerdings lassen sie sich auch mit anderen Geräten verwenden, zum Beispiel mit Android-Smartphones. Mit der Frage, wie gut die drahtlosen In-Ears aus Cupertino mit den iPhone-Konkurrenten funktionieren, hat sich jetzt MacRumors beschäftigt AirPods sind grundsätzlich äußerst anschlussfreudig, schließlich arbeiten sie wie alle anderen kabellosen Ohrhörer mit Bluetooth. Das macht sie kompatibel zu einer großen Gerätepalette. Allerdings bieten Apples In-Ears bestimmte Funktionen nur, wenn sie mit einem iPhone oder iPad verbunden sind, da sie technische Finessen beherrschen, die ausschließlich in diesem Ökosystem verfügbar sind.Siri zum Beispiel funktioniert in Verbindung mit einem Android-Telefon selbstverständlich nicht - Apples Sprachassistentin steht auf Geräten mit Googles Betriebssystem eben nicht zur Verfügung. Wenn man auf die AirPods tippt, passiert nichts; man kann die Ohrhörer auch nicht so einstellen, dass sie den Google Assistant aktivieren. Doppeltes Antippen hingegen arbeitet auch unter Android, damit wird wie beim iPhone die Wiedergabe gestartet oder angehalten.Zahlreiche weitere Funktionen der AirPods, die an iOS-Geräten für Komfort sorgen, stehen mit Android ebenfalls nicht zur Verfügung. So wird der Ladezustand der In-Ears auf dem Smartphone nicht angezeigt. Hierfür gibt es allerdings im Google Play Store Apps von Drittanbietern, etwa AirBattery oder Assistant-Auslöser , die diese Funktion nachrüsten.Ein besonders beliebtes Feature der AirPods ist ihre Fähigkeit, die Wiedergabe anzuhalten, wenn sie aus dem Ohr herausgenommen werden. Das funktioniert mit Android-Telefonen ebenfalls nicht, ebenso wenig wie die Benutzung nur eines Ohrhörers. Die Entwickler von Assistant-Auslöser versprechen allerdings, das ihre App zumindest die automatische Trageerkennung ermöglichtDas Pairing der AirPods ist bei Android-Smartphones darüber hinaus nicht ganz so einfach wie bei iPhones. Bei Apples Geräten genügt es, in deren Nähe das Ladecase der Ohrhörer zu öffnen, um die Verbindung herzustellen. Bei Samsung, LG, HTC & Co. muss hingegen die Pairing-Methode des jeweiligen Geräts genutzt werden.Alles in allem werden die AirPods bei der Verwendung mit einem Android-Telefon im Wesentlichen auf ihre Grundfunktion als Bluetooth-In-Ears reduziert. Gleichwohl kann sich die Anschaffung durchaus lohnen, denn Apples Ohrhörer zeichnen sich auch dann immer noch durch ihre gute Klangqualität, die von vielen Nutzern als angenehm empfundene Passform und die im Vergleich zu konkurrierenden Produkten relativ lange Akkulaufzeit aus.