iPhone-Ablenkung am Steuer: Gericht sieht Verantwortung nicht bei Apple

Schuld liegt beim Fahrzeughalter

Autofahrermodus in iOS 11

Durch das Smartphone sind wir nicht nur überall erreichbar, sondern können auch stets und in jeder Situation Nachrichten schreiben, Mails abrufen und Neuigkeiten erfahren. Manchmal ist dies aber sehr gefährlich, zum Beispiel wenn man gerade am Steuer eines fahrenden Autos sitzt. Vor einigen Monaten entbrannte in den USA eine Debatte darüber, inwieweit Hersteller wie Apple und Samsung für Autounfälle haftbar gemacht werden können, in denen Ablenkung durch iPhone und Co. eine Rolle spielt.Ein Fall, der vor dem östlichen Distrikt von Texas gegen Apple verhandelt wurde, ist nun abgeschlossen und endete mit dem kompletten Freispruch für den Konzern. In der Urteilsbegründung legte der zuständige Richter Robert W. Schroeder III, dass die Verantwortung für die Smartphone-Nutzung ausschließlich beim Fahrer läge, nicht beim Hersteller. Genauso sei ja auch nicht die Schnapsbrennerei schuldig, wenn ein Autofahrer im besoffenen Kopf einen Unfall verursacht, oder ein Koch, wenn ein Fahrzeugführer am Steuer isst und dadurch unkonzentriert ist.Auch die MTN-Community zeigte sich seinerzeit einig. Als die Diskussion besonders hochkochte, starteten wir eine Umfrage, wie weit die Verantwortung von Apple in solchen Fällen geht (zur damaligen Meldung mit Umfrage: ). Eine überwältigende Mehrheit von 89 Prozent sah die Schuld nicht beim Hersteller, sondern beim Autofahrer.Trotz des Urteils ist in den USA allerdings noch eine Sammelklage mit sehr ähnlichen Vorwürfen anhängig. Am Wochenende gab Apple vor Gericht eine Stellungnahme ab und erklärte, die Verantwortung läge ausschließlich beim Fahrzeugführer. Es ist anzunehmen, dass auch dieser Fall zugunsten von Apple endet.Die Spuren der Diskussion um dieses Thema findet sich auch in iOS 11, dem kommenden mobilen Betriebssystem für iOS. Dort implementiert Apple die Funktion »Beim Fahren nicht stören«, welche während der Fahrt Push-Mitteilungen deaktiviert und einen automatischen Nachrichten-Beantworter vorsieht. Genaueres in diesem Artikel: