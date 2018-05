Tim Cook kommentiert 20 Jahre iMac

Einer der wichtigsten Macs in Apples Hardware-Geschichte wurde in diesen Tagen 20 Jahre alt. So lange ist es nämlich schon her, dass Steve Jobs jenen neuen Computer erstmals demonstrierte, der alleine von der Formensprache her schon dokumentierte, wie viel sich bei Apple verändern sollte. Eine kurze Geschichte des iMacs sowie das Video der Präsentation hatten wir in der vergangen Woche in diesem Artikel dargestellt: Auch Tim Cook meldete sich nun via Twitter zu Wort und kommentierte den Jahrestag des Knubbel-Macs. So heißt es, Steve habe vor 20 Jahren den iMac vorgestellt. Dies brachte Apple auf einen neuen Kurs und änderte die Art und Weise für immer, wie Menschen heute Computer sehen. Über diesen Link geht es auf Cooks offizielles Profil.Für Apples Webseiten war der Anlass aber offensichtlich nicht bedeutend genug, um eine Sonderseite zu schalten. Allerdings gab es solche Rückblicke in der Vergangenheit auch höchst selten. Apple tauscht zwar die Startgrafik beim Tod wichtiger Personen der Zeitgeschichte bisweilen aus, feiert aber keine Hardware-Geburtstage. Eine Ausnahme gab es: Als 2014 der erste Mac 30 Jahre alt wurde, konnte man den Feiertag direkt auf der Startseite von Apple.com großflächig bewundern. Außerdem gestaltete Apple damals zusätzliche Rückblick-Seiten und ließ die Mac-Geschichte Revue passieren.