Die 172. Themenwoche »Maschinen« ist gestartet

Die letzten Gewinner

Neben Computern und Smartphones gibt es so viele weitere »Maschinen«, die uns in unserem Alltag umgeben. Sie nehmen uns Arbeit ab oder erleichtern diese und sind auch in unserer Freizeit zu zentralen Begleitern geworden. Maschinen sind Teil unserer Gegenwart und Zukunft, doch so richtig fällt der Fortschritt auf dem Gebiet dieser menschengeschaffenen Meisterwerke erst im Rückblick auf. Die Faszination für Maschinen reicht von alten Dampfmaschinen über industrielle Produktionsanlagen bis hin zur künstlichen Intelligenz. Von welcher Technik sind Sie besonders angetan und welche Maschinen nutzen Sie selbst in Ihrem Alltag? Lassen Sie uns daran teilhaben! In unserer Themenwochen-Galerie können alle registrierten Nutzer bis zum kommenden Dienstag, den 26.04. Beiträge teilen, diskutieren und bewerten. Der Gewinner erhält wie immer ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In der 171. Themenwoche wollten wir »Muster« sehen. Ein Muster der besonderen Art konnte becreart mit den Fenstern in seinem Schwarz-Weiß-Bild »Chilehaus« erzeugen. Ermittelt wurde der Gewinner wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.»Vergänglichkeit« lautete das Motto der vorherigen Themenwoche. Unter den zahlreichen Beiträgen stach das Bild »Gletschereis« von Uplift hervor, welches das Thema sehr gut verkörpert. Die dramatische Szene zeigt bedrohliche Wellen, die schmelzendes Gletschereis umströmen.Diese verschneite Momentaufnahme der »Columbus Av« stammt von unserem Nutzer becreart und wurde zum verdienten Sieger der Themenwoche »Winterzeit« gewählt.