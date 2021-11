»Winterzeit« in der 169. Themenwoche

Die letzten Gewinner

Der Winter kommt mit vielen Facetten und bietet Raum für atemberaubende Bilder. Neben Dunkelheit, Eis und Kälte bringt er auch Lichter, Kaminfeuer und Besinnlichkeit mit sich. Trotz fehlender Farben macht diese inspirierende Jahreszeit Lust, Motive auf eine neue Art zu entdecken. Die ganz besondere Stimmung des Winters möchten wir nutzen, um gemütlich in die bevorstehende Winterzeit zu starten. Welche Momente und Gewohnheiten machen die Winterzeit für Sie besonders? Worauf freuen Sie sich am meisten? Teilen Sie Ihre schönsten Bilder zum Thema in unserer Themenwochen-Galerie . Dort können alle registrierten Nutzer bis zum kommenden Montag, den 29.11. Beiträge teilen, diskutieren und bewerten. Der Gewinner erhält wie immer ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In der letzten Themenwoche suchten wir die schönsten »Aussichtspunkte«. Zu ihnen gehört definitiv der Blick auf die »Rheinschleife bei Boppard« unter einer leichten Wolkendecke, den das Bild von RainerS zeigt. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Zahlreiche »imposante Bauwerke« bekamen wir zuvor in unserer Galerie zu sehen. Unter den schönsten Bildern befand sich der Beitrag von TheHolyCamel, welcher die beleuchtete Dresdener Altstadt am Ufer der Elbe zeigt. »Dresden zur Blauen Stunde« wurde von unseren Nutzern zum Gewinnerbild auserkoren.Unsere 166. Themenwoche brachte ausnahmsweise sogar zwei Sieger hervor. StraightEdge89 und Erbsenspecht zeigten uns mit ihren Beiträgen »Apfelsaft« und »macMini's zu Hause« zwei verschiedene Arten »selbst Gemachtes«.