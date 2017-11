The X-Files – Deep State: Offizielles Akte-X-Spiel für iOS angekündigt

The X-Files: Deep State

Die unheimlichen Fälle des FBI

Fans von Akte X können den übernatürlichen Phänomenen der Mystery-Serie bald per iDevice auf die Spur gehen. Anlässlich der im Januar startenden elften Staffel und des 25. Geburtstags der Kultserie wird im kommenden Jahr auch das iOS-Spielerscheinen. Die offizielle Internetseite zum Spiel zeigt einen Countdown, der aktuell bei 69 Tagen steht. Demnach wird das Spiel am 6. Februar auf den Markt kommen.Die aktuell verfügbaren Informationen über die Handlung sind noch spärlich. Der Nutzer schlüpft in die Rolle eines FBI-Agenten, der sich optisch und vom Stil her an den persönlichen Geschmack anpassen lässt. Zusammen mit Agent Dale geht es in altbekannter Detektivmanier darum, Hinweise aufzuspüren, Beweise zu sammeln, Puzzles zu lösen, Verdächtige zu jagen und Verschwörungen aufzudecken. Je nachdem, für welches Vorgehen sich der Spieler an bestimmten Stellen entscheidet, ändert sich die Storyline in mehrere mögliche Richtungen.Laut des Entwicklers FoxNext Games werden monatlich neue Fälle veröffentlicht, die es zu lösen gilt. Dabei handelt es sich sowohl um von der Handlung her in sich geschlossene „Monster of the week“-Inhalte als auch auf die Gesamtmythologie der Serie bezogene „Mytharc“-Entwicklungen.The X-Files: Deep State wird als Free-to-play-Titel, den Nutzer über In-App-Käufe erweitern können, im App Store verfügbar sein. Außer der englischen Version wird es auch Varianten auf deutsch, französisch, italienisch, spanisch und russisch geben. Über die Systemvoraussetzungen ist noch nichts bekannt.