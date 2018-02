Telegram und Telegram X: Messenger verschwinden aus dem App Store

Erste Spekulationen

Telegram nicht mehr im Store wegen „unangemessener Inhalte“

Wer aktuell im App Store nach der Chat-App Telegram sucht, wird nicht fündig. Der WhatsApp-Konkurrent ist ohne Angabe von Gründen aus Apples iOS-Store verschwunden. Innerhalb der Online-Community Reddit bildete sich bereits ein Thread zum Thema, inklusive einiger Spekulationen darüber, warum Telegram aktuell nicht zur Verfügung steht. Telegram-Gründer Pavel Durov hat inzwischen für Klarheit bezüglich der Ursache gesorgt.Diversen Nutzermeldungen zufolge scheint sich das Problem nicht auf bestimmte Regionen zu beschränken. Telegram ist demnach weltweit nicht mehr im App Store gelistet. Auch die neue Variante Telegram X ist nicht mehr verfügbar. Über den Google Play Store für Android-Geräte können Kunden die beiden Chat-Anwendungen dagegen weiterhin beziehen.Ein Reddit-Nutzer berichtet von einem kurzen Austausch mit dem Telegram-Support. Demzufolge sei das Verschwinden der App nicht beabsichtigt gewesen und es werde an der Behebung des Problems gearbeitet. Bislang gibt es allerdings keine offizielle Stellungnahme des Unternehmens.Telegram-Gründer Pavel Durov hat mittlerweile bestätigt , dass Apple die beiden Anwendungen entfernt hat: „Wir wurden von Apple gewarnt, dass unseren Nutzern unangemessene Inhalte verfügbar gemacht wurden. Sobald wir entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen haben, können die beiden Apps voraussichtlich wieder in den Store kommen.“ Wie lange dies dauert und was Telegram konkret unternimmt, ist nicht bekannt.