Technik im Urlaub: Nützliche Gadgets für die schönsten Wochen des Jahres (Teil 2)

Auto-Zubehör für iPhone & Co.



Fotos: Amazon

Fotos: Amazon

Unterhaltung für die Passagiere



Fotos: Poophuns

Fotos: Poophuns

Unterwegs auf zwei Rädern



Foto: Beats by Dre

Foto: Beats by Dre

Hinweis

Auch auf Reisen lässt sich heutzutage nur schwer auf Technik verzichten. Im zweiten Teil unseres Urlaubs-Specials widmen wir uns vornehmlich Gadgets, die sich auf längeren Autofahrten und beim Aktivurlaub mit dem Fahrrad bewähren.In Zeiten von CarPlay verlangt das iPhone wie selbstverständlich nach Anschluss ans Auto. Besonders auf längeren Reisen braucht es da natürlich eine Stromversorgung. Speziell für iDevices hat Amazon ein Kfz-Ladegerät der hauseigenen Marke "Amazon Basics" mit Lightning-Anschluss im Angebot. Der Stromversorger mit Spiralkabel ist MFI-zertifiziert und verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 2,4 Ampere. Wer mehr als ein Gerät mit Energie versorgen will, greift zum PowerDrive Speed von Anker mit zwei USB-Buchsen. Es leistet bis zu 30 Watt und ist mit QuickCharge 3.0 ausgestattet. Ein passendes Lightning-Kabel, beispielsweise das Anker Powerline+ II , muss man allerdings in diesem Fall separat erwerben. Besonders flexibel ist man mit dem Anker Powerline II 3-in-1-Kabel , das über Lightning-, USB-C- und Micro-USB-Stecker verfügt.Wer mit Kindern im Auto auf Reisen geht, kennt das: Spätestens nach einer halben Stunde möchte der Nachwuchs unterhalten werden. Wo in früheren Zeiten ein Walkman mit Biene-Maja-Kassetten genügte, darf es heute aber gern einmal ein Video sein. Eine Kopfstützen-Halterung für das iPad ist in solchen Fällen nicht nur praktisch, sondern sorgt auch für Sicherheit, denn ein in der Hand gehaltenes Tablet kann beim scharfen Bremsen oder im Falle einer Kollision schnell zum Geschoss werden. Die Halterung von Poophuns wird sicher an den Streben der Kopfstütze befestigt, ist drehbar und eignet sich für Tablets von 6 bis 11 Zoll. Wer während der Fahrt seine Ruhe haben möchte, spendiert dem Nachwuchs noch einen Kopfhörer, beispielsweise den Kinder-Kopfhörer CH6 von Mpow, den es in verschiedenen Farben gibt. Der kabelgebundene Tonerzeuger bietet speziell für kleine Lauscher entwickelte Ohrpolster und begrenzt die Lautstärke auf 85 dB. Eine solche Schallmauer bietet auch der Bluetooth-Kopfhörer JR300BT , den der Hersteller JBL im Programm hat.Auch Aktivurlauber wollen in den Ferien nicht auf Technik verzichten. Wer mit dem Rad auf Reisen geht, braucht deshalb vor allem eine Halterung für das iPhone. Das Tour Case des Herstellers Wicked Chili gibt es in verschiedenen Ausführungen, die speziell auf die unterschiedlichen iPhone-Modelle zugeschnitten sind. Das Smartphone kommt in eine wasserfeste Schutzhülle und lässt sich mit dieser an der eigentlichen Halterung befestigen, die mit einer Klemme am Lenker angebracht ist. Aussparungen sorgen dafür, dass die iPhone-Kameras weiterhin benutzt werden können. Wer während der Radtour nicht auf Musik verzichten möchten, kann zu den neuen Sportohrhörern Powerbeats Pro Totally Wireless greifen. Diese sind allerdings nicht sofort verfügbar, sondern werden erst zwischen dem 4. und 12. Juli geliefert. Wer nicht so lange warten möchte, kann zu den Powerbeats3 greifen. Diese Bluetooth-Stöpsel sind zwar untereinander mit einem Kabel verbunden, dafür kosten Sie mit rund 130 Euro allerdings auch deutlich weniger.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.