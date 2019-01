TechTicker: Norddeutsche HiFi-Tage voraus, kleiner Drucker, Bluetooth-Plattenspieler, Hybrid-Kopfhörer und mehr

PIXMA TS705: CANONS KLEINSTER HOME-OFFICE DRUCKER

CAMBRIDGE AUDIO PLATTENSPIELER ALVA TT MIT APTX-HD

NURAPHONE: INNOVATIVER "HYBRID"-KOPFHÖRER MIT EINMESSUNG AUF DIE OHREN

Bluetooth-Kopfhörer, der den Klang individuell an das Gehör des Nutzers anpasst

Otoakustischer Hörtest, der automatisch abläuft und nur eine Minute dauert

Bis zu drei Hörprofile lassen sich auf dem Kopfhörer speichern

Patentierte Bauweise: Kombination aus Over-Ear- und In-Ear-Kopfhörern

In-Ear-Bereich gibt hohe und mittlere Frequenzen beim Musikhören wieder

Individuell anpassbare Basswiedergabe (Immersionsmodus) über Lautsprecher in den Kopfhörermuscheln

Mit aktiver Geräuschunterdrückung (active noise cancelling)

Social Mode: Außengeräusche werden bei Bedarf über Außenmikrofone hörbar

Unterstützt aptX HD und so die beste Klangqualität für Bluetooth-Übertragungen

Touch-Buttons zum einmal und zweimal Antippen für verschiedene Funktionen

Schaltet sich automatisch an und aus, wenn der Kopfhörer auf- und abgesetzt wird

Akkulaufzeit mindestens 20 Stunden; Ladestand wird durch eine Stimme angesagt

Gratis App für iOS und Android zur Verwaltung von Hörprofilen und Einstellungen

Material: Bügel aus flexiblem Federstahl, Ohrmuscheln aus Aluminium und Silikon

Maße (H x B x T): 190 x 170 x 88 Millimeter; Gewicht: 329 Gramm

Lieferumfang: Nuraphone, Aufbewahrungsbox mit Magnetverschluss, Ohrstöpsel in drei verschiedenen Größen, Ladekabel mit proprietärem Stecker und USB-A

Weitere Kabel mit USB-C-, Micro-USB- und Audiostecker für jeweils 19,90 Euro und Lightningstecker für 39,90 Euro separat erhältlich

NORDDEUTSCHE HIFI-TAGE 2019 (02. - 03. FEBRUAR IN HAMBURG)

RING: EIN TÜRSPION, DER SEINE BEZEICHNUNG ZU WÖRTLICH NIMMT?

Einfache Installation – Die Ring Door View Cam wird einfach anstelle des Türspions eingesetzt. Bohren oder dauerhafte Modifikationen an der Tür sind nicht notwendig. Das System ist spurlos zu entfernen und beschädigt nicht die Lackierung.

HD-Video – Die Door View Cam bietet dieselbe hohe Auflösung bei Live-Bild und Aufzeichnungen wie die anderen Video-Türklingeln von Ring.

Erschütterungssensor – Sollten Besucher nicht klingeln, verfügt die Door View Cam über einen Sensor, der Sie darüber informiert, wenn Besucher mit Ihrer Tür interagieren, z. B. wenn sie klopfen.

Batteriebetrieb – Die Door View Cam nutzt einen austauschbaren Akkupack, der sich von innerhalb der Wohnung wechseln lässt. Kabel oder eine zusätzliche Stromversorgung sind dadurch unnötig.

Analoger Türspion – Durch die integrierte Glasoptik kann die Door View Cam nach wie vor wie ein herkömmlicher Türspion genutzt werden.

Privatsphäre-Bereiche – Bei Bedarf können gezielt Bereiche des Bildes vor der Kamera geschwärzt sowie die Audio-Aufzeichnung deaktiviert werden.

Smart Alert Features (später in 2019 für jede Türklingel und Kamera von Ring verfügbar. Ein Ring Protect Plan kann Voraussetzung sein):

Anpassbare Bewegungserkennung – Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung kann exakt eingestellt werden, um Energie zu sparen und die Erfassungsbereiche optimal anzupassen. Bewegungsverifikation – Die Door View Cam sortiert Fehlalarme aus, damit die Besitzer nur relevante Ereignisse gemeldet bekommen. Motion-Stop-Funktion – Die Aufzeichnung wird auf Wunsch sofort beendet, um Batterie zu sparen, wenn eine erfasste Bewegung als unbedeutend eingestuft wird. Personenerkennung – Die Door View Cam identifiziert und benennt die Art der erfassten Bewegung. Nur die gewünschten Ereignisse werden an den Besitzer weitergeleitet.

Kompatibel mit Alexa – In ausgewählten Ländern können die Nutzer Befehle wie „Alexa, zeige mir die Haustür.“ auf Geräten mit Alexa-Unterstützung nutzen. Sie werden in Echtzeit über Bewegungen informiert, die von der Ring Door View Cam erfasst werden und können mit den Gästen an der Tür über ihr Echo Show, Echo Spot oder über ein Tablet mit Alexa-Unterstützung sprechen.

Kleine, Platzsparende Home-Office Drucker haben oft den Nachteil, dass sie nur wenig Papiervorrat beherbergen können. Canons neuer PIXMA TS705 hat eine Unterflurkasette für immerhin bis zu 250 Blatt A4 Papier plus einen hinteren Papiereinzug für 100 Blatt und hat zugleich eine um 18 Prozent kleinere Stellfläche als sein Vorgänger PIXMA iP7250 ( Amazon ). Ein zusätzlicher Tray kann neben CD/DVD-Druck jetzt auch für Fingernagel-Aufkleber genutzt werden. Beim Start des Drucks ist er zudem nicht nur schneller, sondern auch leiser geworden, so Canon. Der TS705 versteht sich mit Amazon Alexa3 und Google Home kompatiblen Geräten. Auf Zuruf kann darüber eine Auswahl an Kindermalvorlagen, Sudoku-Rätseln oder hilfreiche Checklisten und Formulare ausgedruckt werden. Auch IFTTT wird unterstützt.Zu den Merkmalen listet der Hersteller auf:Hochwertiger Text- und Fotodruck – dank 5 separater TintentanksLAN/WLAN/ Bluetooth2-Zeilen LC-DisplayZwei Papierzuführungen und automatischer beidseitiger DruckPapierkapazität: bis zu 350 Blatt NormalpapierSmartes und kompaktes DesignBusiness Funktionen: SNMP, MIB und SDK SupportDrucken von Fingernagel-Stickern und Bedrucken geeigneter DisksDer Canon PIXMA TS705 soll ab Februar 2019 zum UVP von 85 Euro verfügbar sein.Die Hifi-Hersteller haben ganz offensichtlich eine neue Marktlücke entdeckt: Analoge Plattenspieler mit drahtloser digitaler Übertragung. Wie Sony (siehe hier ) und einige andere Anbieter bringt nun auch der britische HiFi-Spezialist Cambridge Audio einen Vinyl-Dreher mit Bluetooth auf den Markt. Allerdings mit deutlich höherem technischen und Materialaufwand. Der nach dem zweiten Vornamen von Thomas Edison benannte Alva TT Direkttriebler mit Tonarm und Abtaster (MC) aus eigener Entwicklung kann die analogen Klänge der schwarzen Scheiben mittels Bluetooth aptX HD (bis 24-bit/48 kHz) an kompatible Ausgabegeräte schicken. Beispielsweise an die hauseigenen Referenzkomponenten Edge A und Edge NQ von Cambridge Audio oder an Bluetooth-Lautsprecher und -Kopfhörer. Ein Stromanschluss und "Schwarzes Gold" reicht dem Alva TT zum Betrieb.Wer will kann den Alva TT selbstverständlich auch kabelgebunden betreiben. Dank des integrierten Phonovorverstärkers lässt sich der Plattenspieler an jedem Line-In-Eingang von Stereoverstärkern oder Aktivlautsprechern anschließen.Die Deutschlandpremiere des Alva TT findet auf den Norddeutschen HiFi-Tagen am 02. und 03. Februar 2019 im Holiday Inn Hamburg statt (siehe weiter unten). Der Preis beträgt 1.700 Euro inklusive System. Der MC-Abtaster kann auch separat für 500 Euro erworben werden.Das australische Startup-Unternehmen Nura hat unter dem Namen Nuraphone einen interessanten neuen Kopfhörer vorgestellt. Der Nuraphone ist äußerlich klar als Bügelkopfhörer einzustufen, aber bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass es sich um eine Art Hybriden zwischen In-Ear und Over-Ear handelt. Mittlere und hohe Frequenzen werden durch In-Ear-ähnliche Ohrstöpsel übertragen, während die Bässe durch größere Membranen in den Over-Ear-Gehäusen erzeugt werden.Neben dieser kuriosen Mischung bietet der Nuraphone eine Einmessfunktikon auf das Gehör seines Trägers, ähnlich wie es der beyerdynamic Aventho Wireless ( Testbericht ) macht. Aber damit nicht genug; auch eine aktive Geräuschunterdrückung ist mit an Bord.Testbericht folgt!Die Features in der Übersicht:Der Nurophone ist ab sofort bei Thomann und Cyberport sowie via Amazon zum Preis von 399 Euro (UVP) erhältlich.Bald ist es wieder so weit. Anfang Februar, genauer gesagt am 02. und 03. Februar, finden im Hamburger Holiday Inn Hotel an den Elbbrücken die Norddeutschen HiFi-Tage unter dem Motto HÖRTEST 2019 statt. Die Aussteller präsentieren in den Sälen und Zimmern des Hotels weit über 200 Marken rund um hochwertige Musikwiedergabe. Dabei gibt es nicht nur für eingefleischte HiFi-Fans viel zu sehen, zu entdecken und natürlich zu hören. Neben hochklassigen High-End-Systemen sind selbstverständlich auch Lifestyle-Produkte wie Bluetooth-Lautsprecher, Kopfhörer, Streaming-Devices in allen Preisklassen zu entdecken, aber auch echte Liebhaberstücke für Analogfans, wie Bandmaschinen, Plattenspieler, Schallplatten, Röhrenverstärker, etc.Eintritt ist am Samstag den 02. Februar von 10-18 Uhr, am Sonntag von 10-16 Uhr. Und zwar kostenlos. Der Besuch lohnt sich für jeden Technikinteressierten.Erst kürzlich geriet der Hersteller für elektronische Türüberwachungssysteme Ring , welcher 2018 von Amazon aufgekauft wurde, wegen mangelhaftem Datenschutz unter Beschuss. Wie sich herausstellte, liegen die mit der Ring-Kamera aufgenommenen Videos völlig unverschlüsselt auf einer File-Hosting-Plattform des Mutterunternehmens Amazon. (MTN berichtete .) Der Anbieter reagierte darauf hin und versicherte, alles notwendige zu tun, um den Schutz der Daten zu gewährleisten.Davon unabhängig stellte Ring auf der diesjährigen CES letzte Woche eine neue Video-Türklingel vor. In seiner Pressemitteilung und Produktbeschreibung appelliert Ring vor allem an das Sicherheitsbedürfnis der Nutzer, verspricht mit der Türkamera verbesserten Schutz für Bewohner und betont Privatsphäre-Features, wie die Möglichkeit, bei Bedarf gezielt Bereiche des Bildes vor der Kamera schwärzen sowie die Audio-Aufzeichnung deaktivieren zu können.Die Features der neuen Ring Video-Türklingel in der Übersicht:Die neue Ring Door View Cam soll im Jahresverlauf in Deutschland verfügbar sein. Der Preis soll 199 Euro betragen. – Bleibt zu hoffen, dass der Anbieter bis zur Veröffentlichung sämtliche Sicherheitslücken beseitigen kann und das Vertrauen der Nutzer nicht weiter missbraucht.