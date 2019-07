TechTicker: Neue Nubert Soundbar, Kamera Gimbal Crane M2, Klinkenadapter für USB-C und mehr

NUBERT NUPRO AS225: GÜNSTIGES VOLLAKTIVES SOUNDBOARD

CAMERA GIMBAL CRANE M2 VON ZHIYUN – SCHLUSS MIT WACKELBILDERN

HAMA: KLINKEN-KOPFHÖRER AN USB-C-DEVICES

PEAK DESIGN TRAVEL TRIPOD KANN VORBESTELLT WERDEN

Konzipiert als kompaktere, noch preisgünstigere Alternative zu dem bereits bekannten Modell nuPro AS-250 stellt Nubert ein neues Soundsystem für den heimischen TV-Bildschirm vor. Die Soundbar, alternativ aufgrund der Bauform auch Soundboard oder Sounddeck genannte Lösung, kann per HDMI-Kabel an einen geeigneten HDMI-ARC-Port des Fernsehers angeschlossen werden. Das hat den Vorteil, dass die Lautstärke mit der TV-Fernbedienung reguliert werden kann. (Eine eigene Fernbedienung gehört dennoch zum Lieferumfang.)Die nuBox AS-225 kommt ohne vom TV-Bild ablenkendes Display aus. Lediglich eine dezente mehrfarbige Leuchtdiode gibt Auskunft über den Betriebszustand. An zwei digitalen und einem analogen Eingang finden weitere Zuspieler Anschluss, etwa Spielekonsolen, Blu-ray-Player oder Satelliten-Receiver. Smart-Devices können drahtlos per Bluetooth Verbindung aufnehmen. Damit eignet sich das System auch als HiFi-Speaker.Im Betriebsmodus Music gibt das Soundboard wahlweise unverfälschten Zweikanalton aus oder simuliert mittels der DSP-Schaltung „Hörizonterweiterung“ eine breitere akustische Bühne – so derHersteller. Ein auf Kundenwunsch integrierter DSP-Modus für Movie empfiehlt soll für raumgreifende Tonwiedergabe bei Fernsehsendungen und Kinofilmen sorgen. Im Inneren werkelt ein Digitalverstärker mit 160 Watt Musikleistung, verteilt auf vier Kanäle. Optional kann auch ein Subwoofer angeschlossen werden.Die nuBox AS-225 ist ab sofort im Nubert Direktvertrieb oder über Amazon für 375 Euro in der Farbausführung Graphit erhältlich. Eine magnetisch haltende Frontabdeckung gehört ebenfalls zum Lieferumfang.Besitzer von Videofähigen Smartphones, Actioncams, Kompaktkameras und spiegellosen Systemkameras können mit dem neuen kardanisch gelagerten Kamerahalter Crane M2 unverwackelte Aufnahmen mit gleichmäßigen Bewegungen machen. Der vom chinesischen Hersteller Zhiyun hergestellte Gimbal wird hierzulande von Cullmann vertrieben. Das System ist laut Anbieter der einzige Stabilisator, der für mehrere Geräte passt (für die Montage von Actionkameras ist ein spezielles Zubehörteil erforderlich). Zhiyun hat darüber hinaus noch weitere Gimbal-Lösungen für unterschiedlichsate Kameras und Anforderungen im Programm.Der für kleinere Kameras optimierte Crane M2 ist ab Anfang August im Handel erhältlich und soll rund 290 Euro kosten. Genauere Informationen zu Funktionen und Ausstattung gibt es in Kürze auf der deutschen Webseite der Marke.Mit dem Kauf eines neuen Smartphones oder Tablets geht immer häufiger auch der Verlust des analogen Klinkenanschlusses für Kopfhörer einher. Das iPhone hat schon lange keine Klinkenbuchse mehr und das iPad Pro inzwischen auch nicht mehr. Bei Android Smartphones sieht es auch nicht viel anders aus.Wer ein neuen Smart-Device mit USB-C-Anschluss (wie das iPad Pro) erworben hat, seinen analogen Kopfhörer mit Klinkenstecker aber nicht aufgeben möchte, kann jetzt von Hama einen entsprechenden Adapter erwerben. Der Digital/Analog-Wandler und die analoge Ausgangsstufe des Adapters sollen zudem für besseren Klang sorgen. Mit drei Equalizer-Einstellungen können außerdem individuelle Klanganpassungen vorgenommen werden. Sogar ein Miokrofon zum Telefonieren ist integriert – wobei mir nicht klar ist, welches Smart-Device heutzutage ohne Micro auskommt.Der Preis für den Adapter mit der Artikelnummer 135747 liegt bei ca. 30 Euro ( Amazon ).Beeindruckende 12 Mio. Dollar hat die Kickstarter-Kampagne "Travel Tripod" des Herstellers Peak Design eingebracht. Die Firma hat sich zuvor schon einen Namen mit ebenfalls via Kickstarter finanzierten und sehr clever gestalteten Kamerataschen gemacht. Das "Travel Tripod" bietet wieder etliche ausgefallene Innovationen, welche das Stativ deutlich aus der Masse der Konkurrenten hervorhebt. Allerdings: Bis jetzt ist es noch immer kein verfügbares und im Feldeinsatz getestetes Produkt.Nach erfolgreicher Beendigung der Finanzierungskampagne können ungeduldige Das Travel Tripot jetzt für 318,95 Euro (Aluminium) bzw. 546,95 Euro für die Carbon-Version vorbestellen. Die Auslieferung ist für Januar 2020 geplant.Immerhin kann das in zwei Varianten (Alu oder Carbon) verfügbare Dreibein jetzt vorbestellt werden.