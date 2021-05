TechTicker: Mini-Bluetooth-Transmitter, neue Bluesound-Streamer, 4K Netzwerkkameras mit PoE und mehr

BLUESOUND STELLT NEUE GENERATION NODE UND POWERNODE VOR

PEARL USB-AUDIO-TRANSMITTER MIT BLUETOOTH 5 UND APTX HD

Das Wichtigste im Überblick:

Bluetooth 5 für kabellose Audio-Übertragung in bis zu 20 m, abwärtskompatibel

aptX-HD-Technologie für besten Sound: verlust- und verzögerungsfreies Audio-Streaming für synchrone Wiedergabe von Bild und Ton in CD-Qualität

Geeignet für Spielekonsolen, z.B. Playstation 4 und Nintendo Switch, sowie Windows und Mac

Dual-Link für Streaming an 2 Kopfhörer oder Lautsprecher gleichzeitig

Praktische Aufbewahrungsbox: ideal auch zum Mitnehmen

Maße: 31 x 17 x 8 mm, Gewicht: 4 g

USB-Audio-Transmitter inklusive USB-C-Adapter, USB-Kabel, Aufbewahrungsbox und deutscher Anleitung

EAN: 4022107383783

TRENDNET: NEUE NETZWERKKAMERAS MIT 4K UHD

ZHIYUN SMOOTH Q3 GIMBAL FÜR SMARTPHONES

Der kanadische Spezialist für kabellose HiFi-Komponenten Bluesound hat eine neue Generation seiner Musikstreamer NODE und POWERNODE vorgestellt. Der NODE dient dazu, bestehende Anlagen um Streamingmöglichkeiten zu ergänzen. Der POWERNODE hingegen ist ein eigenständiger Streamingvollverstärker mit 2 x 80 Watt Ausgangsleistung.Optisch hat sich gegenüber den bisherigen Geräten so gut wie nichts geändert. Technisch blieb aber so gut wie nichts unangetastet. Als Herz dient ein Quad-Core-Prozessor mit einer achtmal höheren Rechenleistung und vierfach höherer Speicherdurchsatz für das BluOS Streamingmodul. Verbessertes Dualband-WLAN und Bluetooth aptX HD stehen für schnellere und zuverlässigere Drahtlosverbindungen bereit. Bluetooth arbeitet bidirektional und kann so auch Musik an einen Kopfhörer oder Lautsprecher funken. Außerdem wird nun AirPlay 2 unterstützt. Der integrierte D/A-Wandler unterstützt jetzt MQA Decoding.Für den Anschluss lokaler Audioquellen stehen diverse analoge und digitale Eingänge bereit, darunter auch HDMI eARC für TV-Geräte. Die BluOS-Plattform (App für iOS, Android, macOS und Windows verfügbar) bietet natürlich die Möglichkeit für Multiroom-Wiedergabe. Und wer eines der von BluOS unterstützten Smart-Home-Syteme sein Eigen nennt, kann sein Bluesound Audionetzwerk auch hier integrieren.Kaum ein Computer, Smartphone oder sonstiges Gerät mit Audiofähigkeiten kommt heutzutage ohne Bluetooth aus. Doch in den Haushalten existieren noch Millionen von Komponenten ganz ohne drahtlose Direktverbindung per Blauzahn. Die müssen nicht gleich ersetzt werden, wenn der Wunsch nach einer Strippe weniger Gestalt annimmt. Es gibt einfache Aufrüstmöglichkeiten mit externen Bluetooth-Adaptern, wie in Rewind schon des öfteren vorgestellt.Eine weitere Lösung dieser Art kommt nun vom Technik-Versender PEARL , die unter ihrem Namen einen Bluetooth-Transmitter vorgestellt haben. Der kleine USB-Dongle eignet sich beispielsweise, um Spielekonsolen und Computer Bluetooth-fähig zu machen, etwa um Musik von Konsole und PC ganz an Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher zu übertragen. Der USB-Audio-Transmitter mit Bluetooth 5 und aptX HD unterstützt Dual-Link, um zwei Empfänger gleichzeitig mit Ton zu beschicken.23 Euro verlangt PEARL derzeit für den USB-Bluetooth-Dongle in seinem Shop . Wer lieber über sein Amazon Prime Konto bestellt, muss etwa 3 Euro mehr bezahlen. (Alle Preise UVP zum Stand der Veröffentlichung.)Dank IP-Technologie sind Video-Überwachungssysteme heute deutlich kostengünstiger als früher realisierbar. Der US-amerikanische Netzwerkspezialist TRENDnet erweitert nun sein Angebot an IP-Netzwerkkameras um zwei neue Modelle mit 4K UHD Auflösung: Die Kuppelnetzwerkkamera TRENDnet TV-IP1319PI ist für Wand- und Deckenmontage geeignet und verfügt über ein neig- und schwenkbares Objektiv. Die neue „Bullet“ Netzwerkkamera TV-IP1318PI kann hingegen nur manuell ausgerichtet werden. Ansonsten verfügen beide Modelle über nahezu identische Features.Dazu gehört die Aufzeichnung in 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) mit 20 (bzw. 15) Bildern pro Sekunde (fps) im H.265 Kompressionsformat, sowie die Ausstattung mit IR-LEDs für eine unsichtbare Ausleuchtung und Überwachungsmöglichkeit bei Nacht. Wide Dynamic Range (WDR) soll die Bildqualität und Schärfe bei kontrastreichen Lichtbedingungen verbessern und die dunklen Bereiche des Bildes hervor heben.Die Stromversorgung bis 100m über Power over Ethernet (PoE) vereinfacht die Verkabelung. (Voraussetzung ist ein entsprechender Power-Switch.) Das Gehäuse ist nach Schutzklasse IP67 Wetter- und Stoßgeschützt. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -30° und +60° C. Die Aufzeichnung des Videos kann über ein Netzwerkspeichergerät oder eine Micro SD-Karte (bis zu 128 GB) erfolgen. Auch über eine Bewegungserkennung und Email-Benachrichtigung bieten beide neuen Netzwerkkameras.Gesteuert werden die Kameras über die VMS-Software „Mira“, die jetzt auch für macOS verfügbar ist. Die kostenlose App enthält Funktionen wie z. B. Live-Ansicht für bis zu 64 TRENDnet-IP-Kameras, Bewegungserkennung, Zeitplanung und Aufzeichnungsoptionen mit Ereignisauslösung, fortschrittliche Wiedergabe nach Ereignis und benutzerdefinierte Anzeigemodi, e-Maps für Grundrissdesigns und die Integration mobiler Anwendungen. Die mobile Mira-Anwendung bietet auch Zugriff auf Live-Video, das Speichern von Screenshots und Videos, Push-Benachrichtigungen und vieles mehr.Die Neuheiten sind ab sofort im Fachhandel und online für je 214 Euro (UVP) erhältlich. Bei Amazon sind sie derzeit für rund 175 Euro (" Bullet ") bzw. rund 163 (" Dome ") Euro gelistet.Der chinesische Hersteller ZHIYUN hat sich mit vielseitig nutzbaren Gimbal-Haltelösungen für Kameras und Smartphones einen Namen gemacht. Nun stellt das Unternehmen mit dem Smooth Q3 Gimbal (Link zu Amazon) eine komplett überarbeitete Version der bisherigen Smooth-Q-Serie vor.Neben Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit durch eine überarbeitete Anordnung der Tasten und verbessertes Design zwichnet sich das neue Modell durch ein integriertes "warmes" Fülllicht (4300 K) mit drei Helligkeitsstufen und berührungsempfindlichen Bedientasten, die eine 180°-Beleuchtung von vorne und hinten ermöglichen sollen.Der UVP des ab sofort verfügbaren Smooth Q3 Gimbal beträgt rund 90 Euro ( Amazon ). Ein Gimbal Combo-Set wird für 110 Euro angeboten.