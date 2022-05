TechTicker: Logi mechanische Tastaturen, Lexar Speicherkarten, 1More EVO Buds, Satechi Lade-Stands und mehr

LOGITECH MX MECHANICAL KABELLOSE TASTATUREN UND MX MASTER 3S MAUS

"Es gibt eine große Community von Software-Entwicklern, die sich in mechanische Tastaturen verliebt haben, als sie anfingen, Spiele zu spielen, und jetzt wollen sie das gleiche Gefühl von Präzision und Kontrolle bei ihrer professionellen Desktop-Tastatur. Die MX Mechanical vereint das Beste von beidem – die Gaming-Tastatur-Expertise von Logitech und die charakteristischen Eigenschaften der MX Master Series."

Die Logi Options+-Software ist jetzt aus dem Beta-Stadium raus.

LEXAR SPEICHERKARTEN IN DREI PREIS- UND LEISTUNGSKLASSEN

1MORE STELLT FLAGSHIP TRUE WIRELESS HEADPHONES EVO VOR

LDAC auf einem Paar TWS-Kopfhörer

Zwei Treiber (BA & DD)

Hi-Res Wireless zertifiziert

42dB aktive Geräuschunterdrückung

6 Mikrofone

Unterstützung von Dual-Device-Verbindungen

Personalisierter Klang über SoundID

4 Stunden Spielzeit mit einer kurzen 15-minütigen Aufladung

SATECHI STELLT ZWEI NEUE MAGSAFE LADE-STANDS VOR

Überblick: 3-in 1 Wireless Charging Stand:

3-in-1 Ladestation zum gleichzeitigen Laden von iPhone, Apple Watch und AirPods (Pro)

Ladehalterung für MagSafe kompatible iPhones (12 & 13) zum Laden mit bis zu 7,5 Watt

iPhones lassen sich im Hoch- und Querformat anbringen

Induktive Ladefläche zum Laden der AirPods Pro und AirPods mit Wireless Charging Case mit bis zu 5 Watt

Inklusive Apple-Watch-Ladeadapter zum Laden der Apple Watch mit bis zu 2,5 Watt

Apple-Watch-Adapter ist abnehmbar und kann unterwegs zum Laden der Apple Watch über USB-C genutzt werden

LED-Licht zeigt Ladevorgang an

Im Lieferumfang ist ein USB-C-Anschlusskabel (Länge 1 Meter) enthalten, ein USB-C-Netzteil ist separat erhältlich

Maße: 15 x 14 x 9,4 Zentimeter

Gewicht: 360 Gramm

Überblick: 2-in-1 Headphone Stand:

Kopfhörerständer mit kabellosem Ladegerät zum bequemen Aufbewahren und Aufladen der AirPods Max und eines weiteren Geräts

Mit USB-C PD Port und USB-C-Kabel zum Laden von Kopfhörern sowie Kabelhalterung an der Rückseite

Sockel des Ständers dient als kabelloses Ladegerät mit Magnetfunktion für MagSafe-fähige Geräte

Elegantes Design mit schlanker Edelstahlhalterung und Aluminiumsockel

20W-Netzadapter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Kompatible Geräte: AirPods Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, AirPods Pro, AirPods mit kabellosem Ladecase und andere wiederaufladbare Kopfhörer.

Ladegeschwindigkeit: Kabellos (iPhone 12/13): bis zu 7,5 Watt / USB-C (AirPods Max): bis zu 5 Watt

Maße: 12,7cm x 12,7cm x 28cm

ZWEI LG GAMING-MONITORE: WELTWEIT ERSTE MIT VESA ADAPTIVESYNC-ZERTIFIZIERUNG

„Die VESA Adaptive-Sync Display CTS setzt einen klaren, einheitlichen Standard für die Anzeigeleistung von Gaming-Monitoren und hilft damit Verbrauchern, informierte Kaufentscheidungen zu treffen“, sagt Jim Choate, Compliance Program Manager bei VESA. „Die UltraGear-Monitore von LG haben sich in allen Tests beeindruckend gut geschlagen.“

Logitech erweitert sein Portfolio der Master Series um zwei neue mechanische Tastaturen – die MX Mechanical in voller Größe und die minimalistische MX Mechanical Mini.Der Hersteller schreibt dazu:Die beiden Tastaturen bieten laut Logi die neueste Generation von mechanischen Tasten mit niedrigem Profil. Die Tactile Quiet (Brown) Tasten machen sie zur leisesten mechanischen Tastatur von Logitech mit einem erstaunlichen mechanischen Schreibgefühl. Clicky (Blau) und Linear (Rot) sind in Deutschland ebenfalls erhältlich. (Größe und Konfiguration kann im Online-Shop von Logi gewählt werden.) Die Tastaturen sind mit zweifarbigen Tastenkappen ausgestattet, die eine optimale periphere Übersicht ermöglichen. Die intelligente Hintergrundbeleuchtung mit sechs Beleuchtungsoptionen passt die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht an und schaltet sich aus, wenn sie nicht benötigt wird, um den Akku zu schonen.Zusammen mit den Tastaturen hat Logi eine neue Version der Logi MX Master 3 Maus vorgestellt. Die MX Master 3S verfügt über optischen Sensor mit 8.000 DPI und soll über einen 90% leiseren Tastenklick haben.Die Neuheiten sind alle mit der Logi Options+ Software kompatibel, die jetzt aus dem Beta-Stadium heraus ist. Benutzer können einzelne Tasten individuell anpassen, vordefinierte oder eigene app-spezifische Profile erstellen, die Tracking-Geschwindigkeit anpassen, Hintergrundbeleuchtungseffekte auswählen und vieles mehr. Alle drei Produkte sind sowohl mit Bluetooth als auch mit der proprietären Logi Bolt Wireless-Technologie für eine zuverlässige, sichere Verbindung auch in überlasteten Umgebungen ausgestattet. Sie können mit bis zu drei verschiedenen Geräten verbunden werden und sind mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS und Linux.Die MX Mechanical, MX Mechanical Mini und MX Master 3S sind ab sofort auf logitech.com und bei anderen Händlern weltweit erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis für die MX Mechanical-Tastatur beträgt 179,99 Euro, die MX Mechanical Mini-Tastatur 159,99 Euro und die MX Master 3S kostet 129,99 Euro. ( Logitech bei Amazon ) – Wenn alles klappt gibt es demnächst in Rewind einen Praxistest der MX Mechanical.Es gibt viele Anbieter von Speicherkarten für Kameras, Camcorder, Musik-Player, Voice-Recorder und andere Anwendungen. Die Firme Lexar hat nun eine neue Serie von SD-Karten nach UHS-I-Standard vorgestellt, welche der Hersteller mit "High Performance" beschreibt. Für UHS-I-Karten ist das wohl etwas weit hergeholt.Die Karten der BLUE-Serie wurden für Point-and-Shoot-Kameras, Mittelklasse-DSLRs und HD-Camcorder entwickelt und schaffen angeblich Datenraten bis zu 120 MB/s. Realistischer dürften in der Praxis um die 70-80 MB/s sein. Für die genannten Kamera-Klassen reicht das aber aus. Ebenso, wie für Audio-Geräte. Dafür sind UHS-I SD-Karten inzwischen sehr erschwinglich. Die BLUE-Serie von Lexar ist derzeit mit bis zu 256 GB Kapazität pro Karte erhältlich, für Langlebigkeit ausgelegt und wasser-, temperatur-, stoß-, vibrations- und röntgensicher.Wer höhere Performance benötigt und entsprechend kompatible Kartenslots/Leser hat, greift stattdessen zu einer UHS-II-Karte der Lexar Professional-Serie oder zu einer CFexpress Typ-B-Karte . – Zu entsprechend höheren Kosten natürlich.Lexar-Speicherkarten bei Amazon kaufen Weitere Informationen zu dem Thema, siehe ergänzende Artikel unten.Mit den "EVO"-Buds hat 1More eine Weiterentwicklung seiner bislang besten In-Ears vorgestellt, die schon im Rewind-Test eine sehr gute Figur machten. Die EVO True Wireless In-Ears verfügen über Bluetooth 5.2 und bieten darüber hinaus folgende Schlüsselfunktionen:Die EVO ersetzen die im Jahr 2020 vorgestellten True Wireless ANC-Kopfhörer. (Siehe Testbericht Die 1MORE EVO kosten (UVP) 169,99 Euro. Bei Amazon sind die In-Ears derzeit mit einem Einführungsrabatt von 30 Euro erhältlich.Gleich zwei neue praktische Halterungen mit Ladefunktion sind jetzt vom Zubehörhersteller Satechi in Deutschland verfügbar.Der 3-in-1 Wireless Charging Stand ist nicht nur eine stilvolle Halterung für MagSafe-kompatible iPhones, sondern lädt AirPods, Apple Watch und iPhone gleichzeitig kabellos auf. Das zweite Modell, der 2-in-1 Headphone Stand , bietet eine festen Platz zum Laden und Aufbewahren der AirPods Max in Kombination mit einer kabellosen Ladefläche.Ab sofort zu einem UVP von 119,99 Euro erhältlich unter anderem bei Amazon und Cyberport Ab sofort zu einem UVP von 79,99 Euro erhältlich u. a. bei Amazon und Cyberport LG hat die Gaming-Monitore UltraGear 27GP950 (800 Euro) und 27GP850 (350 Euro) vorgestellt, bei denen es sich nach Angaben des Herstellers um die weltweit ersten nach "VESA® AdaptiveSync Display" handelt.Für die Zertifizierung als VESA AdaptiveSync Display mussten die "Premium"-Gaming-Monitore von LG die Anforderungen der VESA Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification (Adaptive-Sync Display CTS) erfüllen, die mehr als 50 Testkriterien enthält. Mit hohen Bildwiederholraten, schnellen Gray-to-Gray-Reaktionszeiten (GTG) und geringer Latenz erfüllen oder übertreffen die getesteten UltraGear-Monitore alle im neuen offenen VESA-Standard festgelegten Zielwerte.LG UltraGear 27GP950 und 27GP850 sind mit Nano-IPS-Panels von LG ausgestattet und bieten schnelle Bildwiederholraten und eine GTG-Reaktionszeit von einer Millisekunde für ein flüssiges Spielerlebnis sowie scharfe, klare Bilder.LG schreibt dazu: