TechTicker: HomeKit Deckenleuchten, beyerdynamic PRO X Serie, Mission LX CONNECT, Audeze LCD-5 und mehr

YEELIGHT LAUNCHT SIEBEN HOMEKIT-DECKENLEUCHTEN

BEYERDYNAMIC: ZWEI NEUE KOPFHÖRER UND MIKROFONE FÜR CONTENT CREATORS

MISSION LX CONNECT: KOMPAKTES DRAHTLOSES AKTIVES LAUTSPRECHER-KOMPLETTSYSTEM

AUDEZE LCD-5 MAGNETOSTATISCHER SPITZENKOPFHÖRER VORGESTELLT

WARWICK ACOUSTICS BRAVURA ELEKTROSTATISCHES KOPFHÖRERSYSTEM

HomeKit-fähige Deckenleuchten sind derzeit noch ziemlich rar gesät. Der in München ansässige Beleuchtungsspezialist Yeelight will das mit seinen neuen Deckenlampen der A2001-Serie und C2001-Serie ändern.Die optisch schlicht und dezent gehaltenen Lampen sind in sieben Varianten bzw. Größen rund oder eckig im Shop von Yeelight und bei vielen Online-Partnern erhältlich:Yeelight A2001 LED 450 = 120 EuroYeelight A2001 LED 550 = 140 EuroYeelight A2001 LED 900 = 200 EuroYeelight C2001 LED 450 = 150 EuroYeelight C2001 LED 550 = 170 EuroYeelight C2001 LED 500 = 170 EuroYeelight C2001 LED 900 = 250 EuroDie Neuheiten weisen die gleichen Features wie ihre nicht HomeKit-fähigen Vorgänger auf: Dimmbar, Tunable White, Mondlichtmodus, Kompatibilität mit Alexa, Google und SmartThings. Lieblingseinstellungen lassen sich abspeichern, Timer und Zeitpläne für automatisches An und Aus festlegen, die Nachtschaltung aktivieren und eine Farbtemperaturkurve einrichten, die im Tagesverlauf der Lichtfarbe des natürlichen Sonnenlichts folgt. Die LEDs haben einen CRI-Wert von 95, sind flimmer- und blendfrei und verfügen über einen sehr geringen Blaulichtanteil.Mit der „Quick-Change-Base“, einer Deckenhalterung mit Schiebeverriegelung, ist die Montage besonders einfach. Die Halterung ist mit den Vorgängerversionen kompatibel, was den Austausch erleichtert.Das Heilbronner Traditionsunternehmen beyerdynamic hat die Over-Ear Kopfhörer-Modelle DT 700 PRO X und DT 900 PRO X vorgestellt. Beide wenden sich gezielt an Kreative im Musikbereich. Der DT 700 PRO X ist ein geschlossener Kopfhörer für die Produktion unterwegs am Laptop, Tablet oder Smartphone. Der DT 900 PRO X hingegen ist ein Open-Back-Kopfhörer und damit für den Einsatz als Studiokopfhörer zum Abhören, Mixing und Mastering optimal.Ebenfalls neu und der PRO-X-Serie zugehörig sind die beiden Mikrofone M 70 PRO X und M 90 PRO X. Das dynamische M 70 PRO X ist für Broadcasting, Podcasting, Streaming gedacht, und das Kondensatormikrofon M 90 PRO X speziell für die Aufnahme von Gesang und Instrumenten. Dank elastischer Systemlagerung sowie stabiler Mikrofonspinne sollen Trittschall, Berührungs- oder auch Nebengeräusche z. B. von Tastaturen deutlich reduziert werden.DT 700 PRO X und DT 900 PRO X sind ab sofort zuzum UVP von 249 Euro und die beiden Mikrofone M 70 PRO X und M 90 PRO X für 249 bzw 299 Euro im Online-Shop und im Fachhandel erhältlich. Alle Deteils zu den PRO-X-Serie Kopfhörern und Mikrofonen finden Sie hier Der britische Hersteller Mission ergänzt sein Sortiment um ein kleines Paar Aktivlautsprecher mit Systemhub. Die LX CONNECT verstehen sich als Komplettsystem. Der zugehörigen Hub dient als zentrale Anschlussstelle für digitale und analoge Quellen sowie Bluetooth-Geräte wie Smartphones. Die vom Hub verwaltete Musik wird dann über das 5,8-GHz-Band unkomprimiert zu den beiden aktiven Speakern übertragen (bis zu 20 Meter), die auf dem Modell LX-2 MKII basieren.Einfach hinstellen, die nötigen Netzkabel anschließen, danach verbinden sich Hub und Lautsprecher automatisch. Der Hub ist mit einem gut ablesbaren Display ausgestattet und für besten Klang mit einem ESS Sabre32 ES9018K2M Referenz-DAC bestückt. Der unterstützt über USB Auflösungen von bis zu 384 kHz und 32 Bit sowie DSD256. Über Toslink und die koaxiale Schnittstelle sind bis zu 24 Bit und 192 kHz möglich. TV-Nutzer werden sich über den HDMI-ARC-Anschluss freuen und auch Analogfans finden Anschluss. Sogar ein Kopfhörerausgang ist an der Front des Hub vorhanden. Mission verspricht hierüber eine Klangqualität, die "mit hochwertigen Standalone-Kopfhörerverstärkern mühelos standhalten" könne. Gesteuert wird das System über Touchflächen am Hub oder die mitgelieferte IR-Fernbedienung.Die LX CONNECT Lautsprecher verfügen über Missions "Inverted Driver Geometry" und "DiaDrive Basslautsprecher", hier ergänzt durch eine entsprechende Aktivelektronik. In jedem einzelnen Lautsprecher sorgen zwei eigens entwickelte Class-D-Endstufenmodule mit jeweils 50 Watt für adäquaten Antrieb der einzelnen Chassis.Das LX CONNECT-Set von Mission ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 1298 Euro in den Gehäusevarianten Schwarz, Weiß oder Walnuss erhältlich.Erst kürzlich hatte der US-Kopfhörerspezialist Audeze (das spricht sich wie Odyssee) mit dem CRBN (sprich: Carbon) seinen ersten elektrostatischen Kopfhörer präsentiert. Die Audeze-Kernkompetenz sind aber nach wie vor Magnetostaten.Mit dem LCD-5 präsentiert Audeze nun ein neues magnetostatisches Kopfhörer-Flaggschiff. Bekannte hauseigene Technologien wie die Nano-scale Membranen, Fluxor Magnete, Fazor Waveguides sowie Parallel Uniforce Schwingspule wurden maßgeblich überarbeitet und sollen so zusammen mit dem neu entwickelten resonanzarmen Gehäuse für ein gegenüber den Vorgängern nochmals deutlich gesteigertes Klangvergnügen sorgen.Durch den Einsatz von Carbon, Aluminium und Acetat-Kopfhörerkapseln in Schildpattoptik konnte der LCD-5 darüber hinaus um ein Drittel leichter gestaltet werden. Ein hochwertiges, audiophiles Zuleitungskabel befindet sich im Lieferumfang.Der Audeze LCD-5 soll noch in diesem Monat im qualifizierten Fachhandel und über den Online-Shop des deutschen Audeze-Vertriebs cma.audio verfügbar werden. Der UVP liegt bei 4.990.Im Moment geht es im High-End-Kopfhörermarkt Schlag auf Schlag. Pfennigfuchsern und passionierten Konsumkritikern schlackern die Ohren vor allem bei den Preisen. Siehe den Audeze LCD-5 oben. Aber Technik in Kleinserie und im Grenzbereich des heute möglichen ist nun mal kostspielig. Wie in der Formel 1.Und nun noch dies: Warwick Acoustics , selbst in Insiderkreisen nur begrenzt bekannt, hat eine Weiterentwicklkung seines elektrostatischen Erstlings Sonoma One vorgestellt. Der Bravura kostet als Komplettsystem mit passendem DAC und Hochvolt-Speiseteil 6.849 Euro (7.749 Euro in der Black Special Edition).Ich hatte die Ehre, den Sonoma One vor ein paar Jahren ausgiebig testen zu können und er gehört definitiv zu den besten Kopfhörern, die ich je gehört habe. Abgesehen von seinem großen Bruder Aperio, der über 20 Riesen kostet. Drei Jahre hat die Entwicklung des Bravura gedauert, um die hauseigene Technologie mit den patentierten HPEL-Treibern weiter zu perfektionieren. Ein neues Statoren-Design und optimierte Materialien sollen die Grenzen des klanglichen Genusses noch weiter nach oben verschieben.Die Ohrmuscheln sind aus gespritztem Aluminium und der gesamte Kopfhörer wiegt erträgliche 403 g. Um noch mehr Komfort zu bieten, setzt Warwick Ohrpolster aus Cabretta-Leder und ein breites, handgefertigtes Kopfband ein. Die Verstärkung übernimmt das Sonoma-System. Für Fans hochklassiger Over-Ear-Flächenstrahler gehört der Bravura weit oben auf die Liste der Kopfhörer, die man unbedingt mal gehört haben muss. – Ein Träumchen! Hierzulande im Vertrieb von audiodomain.de