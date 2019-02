Schutz vor fremden Blicken: WhatsApp unterstützt Face ID und Touch ID

Bildschirmsperre wird in Einstellungen aktiviert

Keine Absicherung der Chats

Weitere Änderungen sind nicht bekannt

WhatsApp unterstützt auf dem iPhone ab sofort Face ID und Touch ID. Die jetzt im App Store veröffentlichte Version 2.19.20 des Messengers der Facebook-Tochter bietet die Möglichkeit, den Programmstart mit Apples biometrischen Authentifizierungsfunktionen abzusichern.Eingerichtet wird die Absicherung in den WhatsApp-Einstellungen unter dem Punkt "Account". Im Bereich "Privacy" findet sich dort die Möglichkeit, eine Bildschirmsperre zu aktivieren. Wer das tut, wird dann zukünftig bei jedem Aufruf der App aufgefordert, sich per Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscan zu legitimieren. Selbstverständlich lässt sich die neue Sicherheitsfunktion in den App-Einstellungen auch jederzeit wieder deaktivieren.Allerdings betrifft die Unterstützung von Face ID und Touch ID nur den Aufruf von WhatsApp. Einzelne Chatverläufe können nicht separat auf diese Art und Weise abgesichert werden. Auch die Benachrichtigungen des Messengers auf dem Sperrbildschirm sowie die Möglichkeit, diese von dort aus via "Quick Reply" direkt zu beantworten, sind von der Neuerung nicht betroffen. Die Notifications werden weiterhin angezeigt, ohne dass der Nutzer sich legitimieren muss. Wer sie vor neugierigen Augen verbergen möchte, sollte die Funktion in den Einstellungen komplett deaktivieren.Ob die neue Version von WhatsApp für iOS weitere Änderungen beinhaltet, geht aus der Ankündigung im App Store nicht hervor. Facebook will die populäre App in nicht allzu ferner Zukunft mit den beiden anderen hauseigenen Angeboten Facebook Messenger und Instagram zusammenlegen . Das kündigte das Unternehmen vor wenigen Tagen an.