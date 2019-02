Rotes iPhone XS steht bevor – vorerst nur China, aber möglicherweise international

Warum es in China kein Product(RED) gibt

Gespendet wird trotzdem

Einige Monate nach Verkaufsstart einer neuen iPhone-Generation gibt es oft ein Sondermodell, um gegen die schwächer werdenden Verkaufszahlen anzugehen. In den letzten Jahren präsentierte Apple die rote Version der Serien iPhone 7 sowie iPhone 8 in den Monaten März bzw. April. Jetzt sind deutliche Hinweise aufgetaucht, dass bald auch eine rote Variante des seit September 2018 verfügbaren iPhone XS sowie iPhone XS Max bevorsteht. Für China ist die Einführung recht sicher, denn aus den einschlägigen Quellen gibt es bereits konkrete Hinweise und Daten. Demnach bereitet sich Apple darauf vor, den Verkaufsstart möglicherweise schon Ende des Monats anzukündigen. Das rote Gehäuse segelt allerdings einmal mehr nicht unter der "(Product)RED"-Flagge, sondern wird als "China Red" bezeichnet, so die Stimmen.Sofern Apple das gleiche Modell auch in Europa anbietet, dürfte es sich hingegen wie gewohnt um die "(Product)RED"-Serie handeln. Ein Teil des Verkaufspreises geht als Spende an die bekannte Initiative gegen AIDS sowie Tuberkulose und Malaria. Allerdings gelten sexuell übertragbare Krankheiten in China als Tabuthema, HIV als Import aus dem Westen. Zudem bestehen starke handelsrechtliche Einschränkungen, wenn Produktverkauf und Wohltätigkeitsaktion gekoppelt werden sollen. Das "Gesetz über in­län­di­sche Aktivitäten ausländischer Nichtregierungsorganisationen" schränkt die Möglichkeiten zusätzlich ein. Aus diesen Gründen verzichtet Apple in China auf die RED-Bezeichnung.Als Apple das rote iPhone 7 auf den Markt brachte, in China aber ohne RED-Bezeichnung, äußerte sich Tim Cook in einer Stellungnahme. Auch ohne das Label werde man Teile des Verkaufserlöses an die RED-Initiative überweisen – lediglich die Deklarierung als Sondermodell falle angesichts der marktüblichen Begebenheiten anders aus. In Taiwan hatte Apple übrigens dieselbe Bezeichnung wie sonst überall auch gewählt und bot die roten iPhones als Product(RED) an. Man darf nun gespannt sein, ob Apple Ende des Monats die weltweite Verfügbarkeit der iPhones in markanter Gehäusefarbe ankündigt – oder ob nur chinesische Kunden profitieren.