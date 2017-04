OLED-Display im iPhone 8 - nur eine Übergangstechnologie?

OLED in iPhone und Apple Watch

Eigentlich sollte die asiatischen Zulieferer von OLED-Panels gerade in Feierlaune sein, denn immerhin steht ein enormer Anstieg der Nachfrage ins Haus: Mit dem sehr wahrscheinlichen Umstieg des iPhones vom klassischen LCD hin zum OLED-Display heißt es sogar, dass der Bedarf vorerst nicht gedeckt werden kann und sich die Vorstellung des komplett neuen iPhone 8 deswegen verschieben müsse.Doch die Stimmung bei Samsung und LG, Apples OLED-Partnern, ist zwiegespalten. Denn einerseits hat Apple Berichten zufolge Samsung zum exklusiven Zulieferer der iPhone-Displays bestimmt und LG ist seit 2015 für die OLED-Displays der Apple Watch zuständig, aber andererseits könnte es sich bei dem Auftragssegen um ein kurzfristiges Phänomen handeln.Denn Apple will schnell weiter vorpreschen; das Zauberwort lautet hier: µLED (Micro-LED). Ebenso wie OLED basiert diese Technik auf selbstleuchtenden Bildpunkten und bietet damit die gleichen Vorteile des höheren Kontrasts und des geringeren Stromverbrauchs bei dunklen Bildinhalten. Gleichzeitig soll aber die Erkennbarkeit der Inhalte bei starkem Sonnenlicht deutlich besser sein - gerade für iPhone und Apple Watch ein wichtiges Merkmal, da diese Geräte gerne auch draußen und bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden.Doch der wohl wichtigste Vorteil für Apple wäre, dass der Konzern die Abhängigkeit von äußeren Zulieferern wie Samsung und LG beenden würde. Denn seit dem Kauf der Firma LuxVue durch Apple forscht Cupertino an µLED und plant eine In-House-Fertigung. Komponenten selbst zu produzieren, passt sehr gut in Apples derzeitige Strategie.Letztes Jahr hieß es, dass bereits 2017 erste Produkte mit µLED auf den Markt kommen sollen. Auch jetzt noch rechnen Beobachter damit, dass die 3. Generation der Apple Watch im Herbst von OLED auf µLED umstellt - für LG ein besorgniserregendes Szenario. Dass auch das iPhone gleich auf µLED geht, ist deswegen unwahrscheinlich, weil die Herstellung von entsprechenden Panelen wohl noch zu kostspielig ist, um größere Displays wie das des iPhones zu versorgen. Doch mittelfristig ist auch hier ein Wechsel nicht ausgeschlossen, weswegen OLED-iPhones möglicherweise nur ein recht kurzes Zwischenspiel darstellen könnten.