Nicht mehr erreichbar: WhatsApp, Facebook und Instagram ausgefallen

Erst WhatsApp, dann alle anderen

Ursache ist unklar

Cyberangriff erscheint unwahrscheinlich

Für viele Nutzer dürften gleich mehrere der am häufigsten genutzten Dienste ausgefallen sein. Seit spätem Nachmittag gab es die ersten Berichte bezüglich Fehlern beim WhatsApp-Messenger, die sich dann jedoch rasch als größeres Problem herausstellten. Auf kurze Auszeit bzw. fehlgeschlagene Verbindungsversuche folgte dann nämlich das komplette Aus – WhatsApp quittiert jeden Aufruf nur noch mit einem Drehrad. Dass es sich um weitflächige Probleme der gesamten Infrastruktur handelt, zeigen aber auch die Fehler der anderen Dienste des Facebook-Konzerns.Nicht nur Unterhaltungen per WhatsApp liegen derzeit auf Eis, auch das Durchstöbern der Bilder-App Instagram ist nicht mehr möglich. Nachdem der Facebook Messenger ebenfalls aufgab, folgte anschließend sogar die komplette Facebook-Plattform. Wer facebook.com im Browser aufruft, wird lediglich mit einem "Die Website ist nicht erreichbar" begrüßt. Manchmal erscheint auch ein "5xx Server Error", in beiden Fällen steht das gesamte Angebot aber nicht zur Verfügung.Zum aktuellen Zeitpunkt wurde noch nicht bekannt, was für die Probleme verantwortlich ist – von Facebook fehlt bislang jede genauere Stellungnahme. Die einzige offizielle Nachricht lautet, einige Nutzer hätten derzeit Probleme, die Angebote und Dienste in Anspruch zu nehmen. Wie lange es bis zur Fehlerbehebung dauert, geht aus den kurzen Erklärungen jedoch nicht hervor. An der Börse stürzte die Aktie hingegen in Windeseile um mehrere Prozentpunkte ab.Als unwahrscheinlich gilt momentan ein groß angelegter Cyberangriff. Wie es von Experten heißt, seien die Dienste so unterschiedlich und voneinander getrennt, dass eine erfolgreiche Attacke dennoch nicht alle Angebote einstürzen ließe. Von zwei nicht namentlich zitierten Sicherheitsexperten Facebooks war eine ähnliche Einschätzung einzuholen. Der Vice President von Cloudflare meldete sich ebenfalls zu Wort und gab seine Meinung ab: Mit ziemlicher Sicherheit entstand die aktuelle Problematik durch interne technische Probleme, nicht durch äußere Einwirkung.