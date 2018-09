Neues Buch „Creative Selection“: Wie Apple erfolgreiche Designs austüftelt

Insider spricht über Apples Designstrategie

Der frühere Apple-Softwareentwickler Ken Kocienda hat ein Buch über den komplexen Produkt-Designprozess des Unternehmens während der zweiten Steve-Jobs-Ära (ab 1997) geschrieben. Kocienda beschäftigt sich in „Creative Selection – Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs“ damit, wie Apple Features für Software sowie Hardware entwickelt, verfeinert und zur Marktreife führt.Ken Kocienda arbeitete bei Apple hauptsächlich an innovativen Konzepten für die Benutzeroberflächen von iPhone- und iPad—Apps. Auch mit dem Webbrowser Safari setzte er sich eingehend auseinander und half dabei mit, die Urversion für Mac OS X zu entwickeln. In Creative Selection beschreibt er, wie es war, neue Designkonzepte im Unternehmen auszutüfteln und dem damaligen CEO Steve Jobs Demos zu präsentieren.Das Grundprinzip des Apple-Designprozesses sei gewesen, mit kleinen Teams und hohem Tempo Demos von Funktionen zu kreieren und die besten Elemente jeder Feature-Inkarnation für das finale Produkt zu bündeln. Kocienda zeigt etwa die schwierigen ersten Schritte bei der Kreation von Safari, die sich schlussendlich mit ihrem Fokus auf Geschwindigkeit mehr an Konqueror als dem ursprünglichen Browser-Vorbild von Mozilla orientierte.Beim Project Purple – so wurde firmenintern die Mitte der 2000er Jahre noch geheime iPhone-Entwicklung gennant – kümmerte sich Kocienda um die Autokorrektur der Displaytastatur. Es erwies sich als äußerst schwierig, die passende UI-Tastatur für das erste Apple-Smartphone zu finden. Zwischenzeitlich habe das komplette Project Purple-Team ausschließlich an entsprechenden Konzepten gearbeitet. Das fertige iPhone sah Kocienda erst wenige Wochen vor der offiziellen Präsentation auf der Macworld 2007. „Creative Selection – Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs“ ist ab sofort verfügbar (Amazon: ). Die Taschenbuchausgabe kostet 13,99 Euro, die gebundene Variante 18,99 Euro.