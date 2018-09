Neue Modelle voraus: Geringe Lagerbestände der Apple Watch Series 1 und Series 3

Eine geringe Verfügbarkeit ist im Normalfall bei Apple ein sehr sicherer Indikator, dass ein baldiger Modellwechsel ansteht. An diesem Mittwoch findet das Apple-Event "Gather round" statt – und es ist nahezu sicher, dass Apple die vierte Generation der Apple Watch präsentieren wird. Im Vorfeld sind bereits Bilder der neuen Uh r an die Öffentlichkeit gelangt.Momentan ist es in den USA nicht mehr möglich, die Apple Watch Series 1 mit 38mm-Gehäuse über die Apple-Webseite zu bestellen – weder als Paket nach Hause oder zur Abholung im Apple Store. Bei der amerikanischen Handelskette "Best Buy" ist auch die 42mm-Variante der Series 1 nicht mehr verfügbar und im internen System als "Ausverkauft" markiert.Die 3. Generation lässt sich zwar weiterhin bestellen, eine Abholung im Apple Store ist in den USA bei vielen Konfigurationen aber nicht mehr möglich. Besonders die Edelstahl-Version mit 38mm-Gehäuse steht in so gut wie keinem Apple Store mehr zur Abholung zur Verfügung. Momentan lässt sich in Deutschland die Series 1 und Series 3 noch normal bestellen und auch im Apple Store abholen.Derzeit bietet Apple die Apple Watch Series 1 und Series 3 zum Verkauf an – einer neuen Untersuchung nach ist die Series 1 sogar das populärste Modell . Nach der Vorstellung wird Apple wie schon bei der Series 3 eine weitere Modellgeneration als günstigere Alternative im Programm behalten. Wahrscheinlich bietet Apple neben der neuen Series 4 ausgesuchte Modellvarianten der Series 3 weiterhin an.