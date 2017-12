Nächstes 12" MacBook mit Thunderbolt? Apple setzt angeblich auch beim Mac auf Flüssigkristallpolymer

Offenbar ermöglicht Flüssigkristallpolymer (LCP) nicht nur leistungsfähigere Antennen-Designs in Display-Panels (MTN berichtete: ), sondern auch zuverlässigere Folienkabel mit hohen Transferraten. Dies ist insbesondere für alle Anschlüsse in Geräten interessant, die nicht unmittelbar am Logicboard liegen und daher über Folienkabel mit der Hauptplatine verbunden sind. Einem neuen Bericht zufolge plant Apple mit Zulieferer Career den breiten Einsatz von LCP in allen Apple-Produkten.So könnten die neue Folienkabel mit LCP beim 12" MacBook beispielsweise die Grundlage für die Integration von Thunderbolt 3 und USB 3.2 bilden. Mit Transferraten von 20 Gigabit pro Sekunde benötigen beide Anschluss-Standards zuverlässige Verbindungen zur Hauptplatine. Flüssigkristallpolymer (LCP) könnte hier eine Bedarfslücke schließen und zugleich neue Design-Möglichkeiten eröffnen.So wären mit den Folienkabeln noch flexiblere Platinenformen möglich, die entweder mehr Raum für verbaute Akkus ermöglichen, oder aber Raum für ein dünneres Design eröffnen. Meisterwerk auf diesem Gebiet ist sicherlich die Apple Watch, bei der Apple auf kleinstem Raum alle Komponenten für System, Mobilfunk und Sensoren unterbringen muss. Wenig überraschend will Apple dem Bericht nach daher auch bei der Smartwatch auf LCP zurückgreifen.