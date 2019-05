Minecraft Earth: Wie Microsoft Pokémon Go überflügeln will

Die "Power der Augmented Reality"

Eine Welt voller eigener Kreationen

iPhone mit mindestens iOS 10 erforderlich

Microsoft hat ein neues Spiel für Mobilgeräte angekündigt, bei dem das Unternehmen ganz auf Erweiterte Realität (AR) setzt: Mit "Minecraft Earth", das sowohl auf iPhones als auch Androiden laufen wird, tritt der Softwaregigant in Konkurrenz zu "Pokémon Go"."Mit der Minecraft-Welt entdeckst du unser Universum dank der Power der Augmented Reality auf ganz neue Weise", schreibt Microsoft vollmundig auf der Internetseite , mit der das Spiel angekündigt wird. Anmeldungen für die Betaversion, die im Sommer an den Start gehen soll, nimmt das Unternehmen ab sofort entgegen. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, allerdings sollen Microsoft zufolge Hunderttausende von Spielern "Minecraft Earth" testen können.Mit dem Game will Microsoft eine erweiterte Realität bieten, welche die Spieler mit eigenen Kreationen füllen sollen. Diese Konstruktionen können an beliebigen Orten platziert und mit anderen geteilt werden. Darüber hinaus ist es möglich, sich im virtuellen Raum mit Gleichgesinnten zu treffen und "gemeinsam Meisterwerke zu schaffen", so Microsoft. Außerdem können sich die Spieler mit anderen für "Miniabenteuer" zusammentun."Minecraft Earth" wird ein iPhone erfordern, auf dem mindestens iOS 10 zum Einsatz kommt, wahlweise auch ein Smartphone mit Android 7 oder höher. Nähere Informationen zur Registrierung und zu weiteren Voraussetzungen nennt Microsoft auf einer speziell eingerichteten FAQ-Seite . Wann die Beta-Phase beendet sein wird, ist zurzeit nicht bekannt, einen Erscheinungstermin hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht.