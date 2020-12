Microsoft Teams erhält CarPlay-Support und viele weitere Features

Optimierte Anruf-UI



Screenshot der Windows-Variante. Quelle: Microsoft Screenshot der Windows-Variante. Quelle: Microsoft

Microsoft hat ein umfangreiches Update für Teams angekündigt, das diverse neue Features für Anrufe enthält – darunter die Unterstützung für Apples Fahrzeug-Schnittstelle CarPlay. Die Anruffunktionen der Chat-Plattform für Arbeitsgruppen wurden optimiert und sind Microsoft zufolge benutzerfreundlicher als in den vergangenen Versionen der Software. Dafür soll insbesondere die umgestaltete Anruf-UI und deren bessere Verknüpfung mit anderen Elementen der App sorgen.Microsoft bezeichnet Teams als Hub für Chats, Zusammenarbeit, Meetings, Apps und Arbeitsabläufe. Dazu gehöre auch eine nahtlos integrierte Anruffunktion. Das Unternehmen hat die Wählansicht, Voicemail, Kontakte und vergangene Anrufe daher in der Benutzeroberfläche vereint und an eine neue Stelle verlegt, um das Feature aufzuwerten. Zudem lassen sich Anrufe in OneDrive und SharePoint speichern, sodass Nutzer nach einem Telefonat jederzeit über die Microsoft-Dienste auf die Aufzeichnung zugreifen können. Auch die Weitergabe der gespeicherten Telefonate an andere Anwender oder externe Gäste ist möglich.Die hinzugekommene CarPlay-Unterstützung ist für Apple-Nutzer interessant, die auch im Auto via Teams erreichbar bleiben wollen. Das Feature ermöglicht es, Anrufe im Fahrzeug via CarPlay-Interface und Sprachbefehl zu empfangen und selber zu tätigen. Außerdem stehen weitere Teams-Feature per Siri-Kommando bereit.Verbesserungen gibt es laut Microsoft zudem für die Erkennung von Spam. Entsprechende Anrufe sollen automatisch ignoriert werden, ohne dass der Nutzer etwas davon mitbekommt. Darüber hinaus erhalten ausgehende Telefonate des jeweiligen Anwenders eine Art digitale Signatur, damit die Gegenseite direkt die Legitimität des Anrufs erkennt. Microsoft möchte damit die Zahl der unnötig abgelehnten Anrufe verringern.Die neue Teams-Version bietet außerdem eine Reihe weiterer Features , um das Telefonieren im Arbeitsalltag effizienter und komfortabler zu gestalten. Die bessere Anruf-Übergabe zwischen Desktop- und Mobilversion von Teams zählt ebenso dazu wie der Low-Data-Mode für Videochats, der Anfang 2021 hinzukommen soll.