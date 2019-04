Mehr Bildschirm fürs MacBook Pro: Pock versenkt das Dock in die Touch Bar

Klick verschiebt das Dock

So nützlich das Dock in macOS auch ist, zuweilen liegt die Programmleiste doch im Weg herum. Wer auf einem MacBook Pro mit Touch Bar immer die volle Breite und Höhe des Displays nutzen möchte, für den hält die App "Pock" eine praktische Lösung bereit: Die Open-Source-Software verlegt das Dock in die Funktionstastenleiste."Pock" funktioniert nach Angaben des Entwicklers Pierluigi Galdi denkbar einfach: Mit einem simplen Klick verschiebt das Programm das komplette macOS-Dock in den Control Strip der Touch Bar. Dabei bleiben sowohl die Escape-Taste am linken Rand als auch die Einstellungen für Helligkeit und Lautstärke im rechten Bereich der variablen Funktionstastenleiste erhalten. Wenn der Platz in der Touch Bar nicht für alle Elemente im Dock ausreicht, kann man mit Wischgesten durch die Icons scrollen.Auch die Benachrichtigungs-Badges der Dock-Icons werden von "Pock" unterstützt. Für die Zukunft verspricht der Entwickler zudem Widgets wie eine Statusanzeige für den Ladezustand des Akkus oder eine "Now-Playing"-Funktion. Die Anordnung der einzelnen Elemente in der Touch Bar lässt sich vom Benutzer an die eigenen Vorlieben und Bedürfnisse anpassen."Pock" erfordert ein MacBook Pro mit Touch Bar, auf dem mindestens macOS 10.12.2 installiert ist. Die Software kann kostenlos von Pierluigi Galdis Webseite heruntergeladen werden. Der Quelltext steht auf GitHub zur Verfügung, Entwickler sind ausdrücklich dazu eingeladen, sich an der Weiterentwicklung von "Pock" zu beteiligen. Pock von der Webseite des Entwickler herunterladen (ZIP-Datei) Quelltext von Pock auf GitHub