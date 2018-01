MacTechNews wünscht ein erfolgreiches Jahr 2018

2017 ist Geschichte, 2018 hat begonnen - für Apples Finanzbuchaltung war dies allerdings bereits am 1. Oktober der Fall, denn bekanntlich beginnt die Zählung bei Apple schon im vierten Kalenderquartal. Aus diesem Grund wird die Bekanntgabe der Quartalszahlen für das erste Finanzquartal 2018 vermutlich auch eines der ersten wichtigen Ereignisse des Apple-Jahres. Außerdem steht die Markteinführung des HomePods an - zunächst allerdings in den USA. Apple hatte den Verkaufsstart auf "Early 2018" verschoben.Die Redaktion von MacTechNews.de bedankt sich bei allen Lesern für die Treue und wünscht einen guten Start ins Jahr 2018 - und dass zumindest einer von vielen guten Vorsätze auch in die Tat umgesetzt wird. Wir sind gespannt, was das neue Jahr so alles für die Apple-Welt zu bieten hat! Beachten Sie auch unsere momentan laufende Weihnachts- und Neujahrsaktion von Synium Software mit 50% Rabatt auf alle Programme: