LG zeigt, wie ein modernes MacBook Pro 17" sein könnte

17-Zoll-Notebook – aber ohne Retina-Display



Quelle: LG Quelle: LG

Apple bietet das MacBook Pro mit 17-Zoll-Display zwar schon seit über sechs Jahren nicht mehr an, doch diverse Nutzer äußern auch heute noch den Wunsch nach einer Neuauflage des Geräts. Bei der Windows-Konkurrenz sind 17-Zoll-Diagonalen dagegen nach wie vor vertreten. LG etwa hat für die CES 2019 einen neuen Laptop angekündigt, der vom Design her an die frühere Apple-Variante erinnert. Zwar ist das Notebook LG gram 17 etwas größer als ein aktuelles MacBook Pro (15 Zoll), jedoch auch leichter.LG spricht von einem „17-Zoll-Display in einem 15.6-Zoll-Gehäuse“. Mögliches macht das der vergleichsweise schmale Display-Rahmen. Für entsprechende Windows-Notebooks mag die Beschreibung stimmen, aber im Vergleich zum MacBook Pro mit 15-Zoll-Display ist es mit 380,6 x 265,7 x 17,4 Millimeter doch etwas größer – der Unterschied ist aber nicht riesig. Beim Gewicht hingegen unterbietet der LG gram 17 (1,34 kg) Apples mobilen Mac (1,83 kg) deutlich. Bei der Auflösung hat wiederum das MacBook Pro die Nase vorne (LG: 2.560 x 1.600 bei 17 Zoll; MacBook Pro: 2.880 x 1.800 Pixel bei 15 Zoll).Auch die sonstigen Hardware-Spezifikationen dürften zum Teil schwächer als beim MacBook Pro ausfallen. LG nennt nicht näher definierten Intel-Core-Chip der achten Generation und bis zu 16 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher. Standardmäßig ist der mobile 17-Zoll-Rechner mit einer SSD (256 Gigabyte) bestückt. Praktischerweise können Nutzer zusätzlichen zur vorhandenen SSD eine weitere einbauen, um den Speicherplatz vergrößern. Zudem sind Thunderbolt-3-Anschlüsse und eine beleuchtete Tastatur integriert. Als Betriebssystem kommt naturgemäß Windows zum Einsatz.Preislich startet LGs 17-Zoll-Laptop voraussichtlich bei 1.700 US-Dollar. Bei der CES im Januar 2019 wird das Unternehmen mehr Details zum Gerät veröffentlichen.