Kurz notiert: Erste Fotos der Apple Card, Apple Pay in weiteren Ländern, iPhone als Waffenersatz

Drei Mal so schwer wie eine Plastikkarte



Apple Pay in drei weiteren Ländern

Mann täuscht mit iPhone eine Waffe vor

Bislang gab es lediglich von Apple herausgegebene Werbebilder der Apple Card. Kurz nach dem Start einer größeren Betaphase mit Angestellten der Retail-Sparte des Unternehmens sind jetzt Fotos eines echten Exemplars aufgetaucht. Diese zeigen: Nicht nur bei der Kreditkarte selbst, sondern auch bei der Verpackung legt Apple größten Wert auf ein reduziertes und edles Design.Auf einem der Fotos, die iMore zugespielt wurden, ist die Apple Card auf einer Waage zu sehen. Die aus Metall gefertigte Kreditkarte ist mit rund 15 Gramm etwa drei Mal so schwer wie eines der gängigen Exemplare aus Kunststoff. Auf der Vorderseite ist neben dem typischen Kontaktfeld und dem (auf den Fotos wegretuschierten) Namen des Inhabers lediglich das Apple-Logo zu sehen. Die Rückseite zeigt die eingefrästen Embleme von Mastercard und Goldman Sachs. Auf der in Weiß gehaltenen Verpackung befindet sich nur eine Prägung von Apples Firmenzeichen.Urlauber können sich freuen: Am kommenden Mittwoch, also in zwei Tagen, geht Apple Pay in Griechenland, Portugal und der Slowakei an den Start. In allen drei Ländern ist das Fintech-Unternehmen N26 mit von der Partie, berichtet AppleInsider. In der Slowakei hat sich Apple darüber hinaus die Unterstützung etlicher lokaler Banken gesichert, darunter Tatra Banka, 365 Banka und Postova Banka. Welche Geldinstitute sich in Griechenland und Portugal an Apples Zahlungsdienst beteiligen, ist zurzeit nicht bekannt.Pech für einen Dieb: Mit vorgehaltenem iPhone hat ein Autobesitzer in Miami Beach einen Mann festgesetzt, der seinen Mercedes stehlen wollte. Unmittelbar nachdem er bemerkt hatte, dass in der Nacht jemand in die S-Klasse einbrechen wollte, rief der ungenannt bleiben wollende Eigentümer die Polizei. Einem Bericht des Fernsehsenders WSVN zufolge ging er dann noch während des Gesprächs nach draußen, richtete sein iPhone wie eine Pistole auf den Autodieb und forderte diesen mit vorgehaltener "Waffe" auf, sich auf den Boden zu legen. Der Täter war offenbar so beeindruckt von dem Anblick, dass er bis zum Eintreffen der Polizei tatsächlich auf der Erde liegend verharrte und von den Beamten ohne Probleme festgenommen werden konnte. Dass er das iPhone in der Dunkelheit für eine Pistole hielt, verdankt der Autobesitzer offenbar dessen Farbe: Es handelte sich um ein schwarzes Exemplar. Vielleicht hatte der glücklose Dieb aber auch einfach nur schlechte Augen.