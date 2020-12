Kurz notiert: Apple und Co. blockieren kasachisches Zertifikat +++ Epics neuester „Free Fortnite“-Coup

Safari und weitere Browser blockieren Zertifikat

Die Regierung Kasachstans unternahm Anfang Dezember einen weiteren Versuch, den Internet-Verkehr des Landes zu überwachen. Nutzer der kasachischen Hauptstadt waren angehalten, das offizielle Root-Zertifikat des Landes zu nutzen, um Zugriff auf bestimmte Internetseiten zu erhalten. So waren beispielsweise Google, Netflix, YouTube, Facebook und Twitter blockiert, wenn das Zertifikat nicht installiert wurde. Die Maßnahme der Regierung kam einem Man-in-the-Middle-Angriff gleich – Apple und weitere Unternehmen unterbanden diesen nun.Apple, Microsoft, Mozilla und Google kamen zu der Übereinkunft, das Zertifikat in ihren Browsern zu blockieren, wie ZDNet berichtet: Safari, Edge, Firefox und Chrome unterbinden damit das Ausspähen der Bürger und die Umleitung des Datenverkehrs auch dann, wenn das Zertifikat installiert wurde – eine Fehlermeldung im Browser weist auf die mangelnde Vertrauenswürdigkeit hin.Der Konflikt zwischen Apple und Epic nimmt immer größere Ausmaße an – und beschränkt sich keineswegs auf juristische Auseinandersetzungen. Zwar müssen demnächst Craig Federighi und Tim Cook vor Gericht aussagen und ihre Sicht auf die Umsatzbeteiligung im App Store darlegen. Epic kämpft aber noch an einer anderen Front – und versucht, mit provokanten Aktionen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung zu nehmen: So riefen die Entwickler einen Wettbewerb namens „#FreeFortnite Cup“ aus und parodierten einen Werbespot Apples.Nun schloss sich Epic mit Samsung zusammen und führt die „Free Fortnite“-Kampagne fort, indem Pakete an ausgewählte Influencer verschickt werden. Im Lieferumfang befinden sich eine Jacke mit einem entsprechenden Slogan sowie das Galaxy Tab S7. Die Schachtel erinnert in ihrer Aufmachung an jene Boxen, die Apple für hauseigene Produkte verwendet. Außerdem erinnert ein Schreiben der Entwickler daran, dassweiterhin über die Epic-Games-App in Samsungs Galaxy Store bezogen werden kann.