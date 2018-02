Kameravergleich: iPhone X vor Samsung Galaxy Note 8

Vergleich der Fotoqualität



iPhone X auch bei Videos vorne

Das iPhone X und das Galaxy Note 8 sind die beiden aktuellen Flaggschiff-Modelle von Apple beziehungsweise Samsung. Die Hersteller werben insbesondere mit der hochwertigen Kameraqualität der beiden Smartphones. CNET hat die Dual-Kameras des iPhone X und des Galaxy Note 8 miteinander verglichen. Das iPhone X liegt zwar vorne, offenbart aber auch einzelne Nachteile gegenüber dem Note 8.Das iPhone X zeichnet sich im Test durch eine höhere Detaildarstellung und Farbsättigung sowie stärkere Kontraste aus. Teilweise stellen Aufnahmen des Apple-Geräts idealisierte Farben dar, die Fotos einen nicht immer gewollten „Hollywood-Look“ verleihen. Auch in dunklen Umgebungen setzt sich das iPhone X wegen der besseren Rauschkorrektur durch.Die Galaxy-Bilder seien zwar oftmals überbelichtet gewesen, aber dafür auch „lebensechter“ in der Abbildung, so der Bericht. Hinsichtlich der Fokusgeschwindigkeit triumphiert das Note 8 klar gegenüber dem iPhone X, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. CNET lobt zudem die vielfältigeren Einstellmöglichkeiten der Kamera-App des Samsung-Geräts, für die beim iPhone X Drittanbieter-Apps nötig sind.Das iPhone X nimmt hochwertigere Videoclips als das Note 8 auf. Dem Testbericht zufolge liegt das unter anderem an der optimierten Video-Kompression und den Machine-Learning-Technologien in iOS, von denen beispielsweise die Darstellung von Schwenks profitiert.Darüber hinaus kann das iPhone X Zeitlupenaufnahmen mit 240 Bildern pro Sekunde in 1080p aufnehmen, während das Note 8 in dieser Disziplin maximal 720p beherrscht. Zudem sehen die Slo-Mo-Aufnahmen des iPhones besser aus als die des Samsung-Smartphones, so der Tester.