Jony Ive: Warum das iPhone X bald noch viel mehr kann - und die absolute Design-Neugier im Team

Entwicklung schneller denn je

Der Apple Park und die Design-Neugier

Apples Designchef Jony Ive kommt in einem Interview mit dem Designmagazin Wallpaper zu Wort und äußert sich darin auch zum iPhone X. Ive hebt vor allem eine Fähigkeit des iPhone X hervor , über die bislang noch sehr wenig diskutiert wurde. Seiner Ansicht nach gab es noch nie ein iPhone, das sich im Laufe der Zeit so gut an veränderte Begebenheiten anpassen könne. Die komplette Funktionalität des Gerätes sei sehr viel mehr durch Software als durch Hardware bestimmt. Dazu trage das neue "screen-centric" Design bei, wie es Jony Ive ausdrückt. Noch viel stärker als bei früheren Modellen hängt die Benutzung davon ab, was auf dem Display angezeigt ist. Software sei ständigen Veränderungen unterworfen, weswegen sich das iPhone X ebenfalls permanent verändern und weiterentwickeln werde. Innerhalb der kommenden zwölf Monate erhalte das iPhone X daher mit Sicherheit Fähigkeiten, die momentan noch nicht zur Verfügung stehen - möglicherweise sehe das Gerät in einem Jahr schon ganz anders aus.Ive wird im Gespräch danach gefragt, ob er die Interaktion mit Elementen wie Hardware-Buttons oder Klicks beim ersten iPod vermisse. Noch immer verführe ihn das stimmige Konzept und die Einfachheit, wie sich der erste iPod bedienen lasse. Allerdings sei er viel stärker davon fasziniert, wie schnell und grundlegend sich inzwischen Funktionalität ändere und weiterentwickle. Dieses Phänomen habe es vor 50 Jahren noch nicht gegeben. Apples Leitfaden laute, Lösungen zu ersinnen, die so unvermeidbar erscheinen, dass sie beinahe verschwinden. Dies entspricht einem schon seit langer Zeit gültigem Grundsatz, dass für den Nutzer nicht die Technologie im Vordergrund stehen soll, sondern was er erreichen möchte.Ausführlich geht es im Gespräch auch um Apples neues Hauptquartier, den Apple Park. Beim Entwerfen habe man sich nicht nur darauf konzentriert, wie alles gestaltet sei, sondern vor allem, wie eine gute Zusammenarbeit der verschiedenen Teams ermöglicht werden könne. Beispielsweise verstreuten sich die Mitglieder des Design-Teams im alten Campus auf zahlreiche Büros und Studios - im Apple Park hingegen können alle auf dasselbe Studio zurückgreifen und sich dort austauschen. Generell lasse sich über Apples Design-Abteilung sagen, dass dort unglaublich neugierige Menschen arbeiten, die ständig auf der Suche nach Alternativen sind - sehr viele der dort entworfenen Ideen liegen momentan noch außerhalb der Grenzen des technisch Machbaren.