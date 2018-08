Huawei gibt Fotos von Profi-Kamera als Handy-Selfies aus

Die Kameras in Smartphones haben kleine Kompaktkameras für den Hausgebrauch fast komplett abgelöst - und sind ein wichtiges Verkaufsargument für neue Smartphone-Modelle. Im ersten iPhone war nur eine rudimentäre Kamera verbaut, welche sich bestenfalls für Schnappschüsse unter extrem guten Lichtverhältnissen eignete. Über die Jahre wurden die eingebauten Kameras aber immer besser, so dass sich mittlerweile beeindruckende Bilder schießen lassen.Natürlich versucht jeder Hersteller, die Funktionen seiner Smartphones im besten Licht erscheinen zu lassen. Huawei hebt in einem Werbespot, welcher derzeit nur in arabischer Sprache verfügbar ist, die Selfie-Qualitäten der neuen Nova 3- und 3i-Smartphones hervor.Die ägyptische Schauspielerin aus dem Spot, Sarah Elshamy, veröffentlichte aber nach den Dreharbeiten einige Bilder vom Set: Dummerweise ist darauf deutlich zu erkennen, dass die als Selfie-Aufnahmen des neuen Huawei-Handys verkauften Aufnahmen in Wirklichkeit mit einer digitalen Spiegelreflexkamera fotografiert wurden.Schon 2016 wurde Huawei dabei erwischt, Fotos von Profi-Kameras als Handyaufnahmen zu verkaufen: Damals veröffentlichte das Unternehmen über den eigenen Google-Plus-Account Bilder, um das neue Huawei P9 zu bewerben - mit intakten EXIF-Daten. Aus den EXIF-Daten lässt sich schnell erkennen, welche Kamera das Bild aufnahm. Bei den von Huawei veröffentlichten Bildern handelte es sich um Fotos, die mit einer Canon 5D Mk. III erstellt wurden.