Größerer iCloud-Ausfall: Apple hat Probleme wieder im Griff

Weitflächig auftretende iCloud-Ausfälle sind inzwischen sehr selten geworden, nachdem in der Anfangszeit noch regelmäßig massive Funktionsstörungen auftraten. In den letzen Jahren gab es zwar hin und wieder vereinzelt auftretenden Schluckauf, allerdings kaum noch längeres Funktionsversagen ganzer iCloud-Dienste. Seit gestern Abend und die ganze Nacht hindurch hatte Apple hingegen mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Status-Seite wies eine ganze Reihe an Diensten als derzeit nicht funktional aus – und zwar für mehr als 12 Stunden.Betroffen waren unter anderem Synchronisation von Kalendern, Schlüsselbund, Kontakten, Erinnerungen, Notizen und Dokumenten inklusive iWork für iCloud. In den verschiedenen Online-Stores wurden Nutzer häufig mit Fehlermeldungen begrüßt. Beispielsweise führten App Store und Mac App Store stundenlang keine Download-Anfragen mehr aus, der Kauf von Apps schlug ebenfalls häufig fehl. Mac oder iOS-Geräte zu orten klappte nicht reibungslos, Mail Drop verweigerte bisweilen den Dienst und selbst iCloud-Anmeldung im Browser stellte sich für zahlreiche Nutzer als nicht lösbare Aufgabe dar.Apple gibt jetzt aber Entwarnung und alle Ampeln auf der Systemstatus-Seite stehen auf Grün. Als exakte Uhrzeiten des Ausfalls nennt Apple 17:51 Uhr bis 07:55 Uhr. Die Angaben zur Verbreitung des Problems sind wie immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn Apple von "einigen Benutzern" spricht, die Auswirkungen verspürten, so waren es erfahrungsgemäß ziemlich viele Anwender. Nähere Details nennt Apple nicht, die Rede ist lediglich von "kurzen Verzögerungen", die "möglicherweise bei der Verwendung der Dienste" auftraten.Reine Spekulation ist natürlich die Schlussfolgerung, Apple habe möglicherweise eine serverseitige Umstellung in Hinblick auf das Event am kommenden Dienstag vorgenommen. Dafür hätte Apple aber kaum die iCloud-Dienste 14 Stunden lang deaktivieren müssen – es sei denn, bei der Umstellung ging etwas katastrophal schief.