Google Earth 9 für iOS: Voyager, Wissenskarten & Würfelmodus

Mehr als ein Jahr nach dem letzten Update hat Google nun eine neue Version von Google Earth für iOS veröffentlicht (zur App: ). Die bereits für iOS 11 optimierte App bietet mit Voyager eine neue Funktion an, in der auf thematischer Grundlage die Welt virtuell bereist werden kann, beispielsweise eine große Tour durch Italien. Darüber hinaus kann man mit den neuen Wissenskarten Interessantes über viele bekannte Sehenswürdigkeiten in Erfahrung bringen.Ein neuer 3D-Modus erlaubt die Neigung des Blinkwinkels, um eine bessere räumliche Tiefe zu erhalten. Hierbei lassen sich auch Postkarten erstellen und teilen, um sich beispielsweise über mögliche Reiseziele auszutauschen. Gleichermaßen praktisch kann der neue Würfelmodus sein. Hierbei wird ein zufälliger Ort auf der Erde ausgelost und vergrößert.Google Earth 9 setzt mindestens iOS 9.0 voraus und ist kostenlos im App Store verfügbar. Eine Registrierung ist für die Nutzung der App nicht erforderlich. Bezüglich der iPhone- und iPad-Modelle gibt es keine Einschränkungen, auch wenn je nach Generation mit längeren Wartezeiten oder einer gröberen 3D-Grafik gerechnet werden muss.