Geburtstag: MacTechNews wird 20 Jahre alt

Microsoft dominiert die gesamte Technikwelt. Egal ob es Computer, Browser oder Standard-Programme sind, es gibt einfach kaum einen Weg vorbei an den Produkten aus Redmond. Nach Belieben gelingt es dem Unternehmen, Standards durchzudrücken – Konkurrenz existiert nahezu nicht. Apples Marktanteile sind hingegen verschwindend gering, weniger als zwei Prozent der weltweit verkauften Computer tragen das Apfellogo. Zumindest konnte der kleine, innovative Hersteller aus Cupertino aber die komplette Pleite abwenden und überzeugt mit kreativen Ideen bei Hardware und Software.Gerüchten zufolge arbeitet Apple sogar an einem iPhone, dabei könnte es sich um ein innovatives Modem, einen Router für den Hausgebrauch oder vielleicht auch eine iApplikation für das Digital Hub handeln. Mac OS X hat sich hingegen erst noch zu beweisen, verglichen mit Mac OS 9 fehlen wichtige Funktionen, außerdem arbeitet es trotz schicker Optik ausgesprochen zäh. Yahoo muss sich übrigens warm anziehen, denn der Marktführer bekommt Konkurrenz durch eine neue Suchmaschine namens "Google" – immerhin 16 Prozent Marktanteil hat der Anbieter erobert und sogar AltaVista überholt. (Stand etwa Mitte 2002)Die ein oder andere Sache mag sich auf dem Computermarkt geändert haben, seitdem die Einleitung noch eine gute Zusammenfassung der Marktlage darstellte. Als MacTechNews jedoch vor 20 Jahren den täglichen Betrieb aufnahm (angelegt wurde die Seite im Mai 2002), stand man genau vor dieser Situation . Eine kleine, eingeschworene Gemeinde hielt dem Mac die Treue – also dem einen wichtigen Produkt, das Apple anbot. Zwar gab es auch den iPod bereits, dabei handelte es sich aber 2002 noch um ein eher belächeltes, weil als viel zu teuer empfundenes Spielzeug. Weder hätten wir damals gedacht, 20 Jahre später weiterhin MacTechNews zu betreiben – noch über eine Tech-Welt zu berichten, in der Apple derart groß und mächtig geworden ist, dass Kartellbehörden weltweit statt gegen Microsoft nun gegen Apple ermitteln.Es waren ohne Zweifel spannende und intensive 20 Jahre, in denen sich MacTechNews immer ganz nah an allen Geschehnissen der Apple-Welt bewegte. Der erste Power Mac G5, der Umstieg auf Intel, das erste iPhone, das erste iPad, der Tod von Steve Jobs, die Einführung der Apple Watch, die Vorstellung eigener Apple-Prozessoren für den Mac – um nur einige Beispiele zu nennen.Wir danken aber in erster Linie Ihnen, liebe Leser, dass Sie uns so lange die Treue gehalten und Leben in die Seite gebracht haben. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und sagen daher einfach mal: Auf die nächsten 20 Jahre, wenn Apple möglicherweise auch der größte Brillenhersteller der Welt ist.