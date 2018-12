Das Team von MacTechNews wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein paar ruhige Tage zum Jahresausklang! Gleichzeitig möchten wir uns bei allen Lesern dafür bedanken, dass Sie MacTechNews regelmäßig besuchen, mitdiskutieren und damit Leben in die Seite bringen. Erfahrungsgemäß gibt es in den kommenden Tagen nur wenige Neuigkeiten in der Apple-Welt. Wir werden uns aber bemühen, Sie dennoch regelmäßig mit Informationen zu versorgen.



Auch in diesem Jahr gibt es zu Weihnachten wieder eine Rabattaktion von Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de. Für kurze Zeit gibt es einen Rabatt von 50% auf alle Mac- und iOS-Apps.