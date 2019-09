Erste Rückmeldungen zum iPhone 11 Pro – was die frühen Tester sagen

Die große Kamera



Nur Fototests bei gutem Licht

Fazit: So wie immer

Nach Abschluss des eigentlichen Bühnen-Events hatten diverse Pressevertreter die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die angekündigte Hardware zu werfen und diese auch in die Hand zu nehmen. Beispielsweise lagen im Demo-Bereich des Steve Jobs Theater diverse Exemplare des iPhone 11 zur näheren Begutachtung aus. Da sich Apple vorrangig auf Verbesserungen des Kamerasystems konzentrierte, das Frontdesign aber unverändert ließ, gibt es diesbezüglich keine neuen Erkenntnisse. The Verge zufolge erscheine das iPhone 11 Pro dennoch etwas edler als der direkte Vorgänger, was auf die veränderte Materialauswahl zurückzuführen sei.Natürlich steche sofort das riesengroße Kameramodul ins Auge, so die Rückmeldungen der frühen Tester. Als wirklich schön bezeichnet das Bauteil natürlich niemand, allerdings habe man sich nun einmal daran gewöhnt, auf der iPhone-Rückseite designmäßige Abstriche machen zu müssen. Apple sei es indes gelungen, die rechteckige Fläche dennoch so unterzubringen, dass es im direkten Kontakt halbwegs harmonisch wirke . Anders als bei früheren iPhone-Generationen erscheine das Kamera-Arsenal "integrierter" und nicht einfach nur klobig aufgesetzt.Tester durften zwar im Testbereich auch Fotos schießen, konnten allerdings nicht den vollmundig angekündigten Modus für schlechte Lichtverhältnisse ausprobieren. Wie nicht anders zu erwarten, lieferte das iPhone 11 Pro bei guter Beleuchtung beeindruckende Fotoqualität, so das Feedback. Selbiges konnte man aber bereits über die Generationen zuvor sagen, weswegen man noch auf eingehende Tests warten müsse.Zwar loben die frühen Tester das neue iPhone, über alle Maßen begeistert ist allerdings niemand. Dazu sind die gebotenen Verbesserungen auch einfach nicht weitreichend genug. Das iPhone 11 ist eine verbesserte Version des iPhone XS und kein großer Sprung nach vorne. Daher lautet das Fazit meist, es handle sich um ein einwandfrei gefertigtes Gerät mit überzeugender Haptik, durchdachter Funktionalität und hohem Preis – also nicht anders, als man es schon bei der letzten iPhone-Generation sagen konnte.