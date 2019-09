»Eine Frage der Perspektive« - Themenwoche 153

Die letzten Gewinner

Die Perspektive ist ein elementares Gestaltungsmittel in der Fotografie, durch deren Veränderung sich einfache Effekte mit großer Wirkung erzeugen lassen. Eine Veränderung des Blickwinkels kann die Aussage eines Bildes komplett verändern und für ein spannenderes Motiv sorgen. Besonders interessant sind dabei ungewöhnliche Perspektiven, die von Alltagssituationen abweichen. Schaut man in der Stadt oder in der Natur einfach mal bewusst nach oben oder unten, entdeckt man leicht geeignete Motive für derartige Fotos. Betrachten Sie Dinge aus einem anderen Winkel und teilen Sie Ihre besten Fotos in unserer Themenwochen-Gallerie . Alle registrierten Nutzer können dort bis Montag, den 16.09. Fotos hochladen, diskutieren und bewerten. Wie immer erhält der Sieger ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Wie vielseitig »Steine und Felsen« sein können, zeigten uns die MacTechNews-Leser in der 152. Themenwoche. Nutzer kaiman fotografierte einen Stapel ausbalancierter Steine vor Strand und Wellen und schuf so mit »Im Gleichgewicht« das beliebteste Bild. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Unter den vielen eingereichten Beiträgen zum Thema »Wind und Wetter« stach die Aufnahme »Mothership« hervor. Das aufziehende Gewitter auf dem Bild machte uplift zum Sieger der 151. Themenwoche.Unser 150. Themenwochen-Jubiläum feierten wir mit dem Thema »Vor … Jahren«. Der Nutzer Apfelstrudel reichte das Gewinnerfoto »Vor Jahren stand hier Forest Gump« ein, auf dem ein klarer Sternenhimmel über einer schwach beleuchteten Straße zu sehen ist.